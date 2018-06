Fatturazione elettronica: cos’è e come funziona

Dal 1 gennaio 2019 sarà non più facoltativo, bensì obbligatorio per professionisti e imprese emettere tutte le fatture in formato elettronico. Anche negli scambi commerciali B2B (ovvero tra privati) non sarà più sufficiente inviare un semplice file in pdf al cliente, ma bisognerà generare una vera “fattura elettronica”, in formato XML e trasmetterla attraverso il cosiddetto Sistema di Interscambio, il sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che costituisce una sorta di snodo tra gli attori interessati, atto a verificare la correttezza del formato del documento e dei dati inseriti.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo, nonché i relativi costi di stampa, spedizione e archiviazione. Permette inoltre una lotta più efficace all’evasione fiscale.

XML è l’acronimo di eXtensible Markup Language: un linguaggio informatico che permette di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così la bontà delle informazioni nei controlli previsti per legge.

Come creare la fattura elettronica B2B?

I passi sono i seguenti:

* Accedere al Servizio e scegliere l’utenza di lavoro;

* Generare la fattura elettronica;

* Selezionare il formato della fattura elettronica (si può generare una nuova fattura, visualizzare l’ultima fattura generata e archiviata, importare la fattura da file XML);

* Apporre la firma digitale.

Si noti che il file XML pronto può contenere una o più fatture.

Come inviare una fattura elettronica B2B?

* Trasmettere la fattura elettronica tra privati con il Sistema di Interscambio.

Cosa fare dopo l’invio della fattura elettronica B2B?

* Attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti SdI oppure utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.