Torna la Lotteria Italia con le estrazioni giornaliere e l’acquisto dei biglietti online

Lotteria Italia Edizione 2021. Primo premio di € 5.000.000 e premi giornalieri in attesa dell’estrazione finale del 6 gennaio 2022.

Dove acquistare i biglietti della Lotteria Italia

Dal 20 settembre 2021 alle 23:59 del 5 gennaio 2022, i biglietti cartacei sono disponibili, fino ad esaurimento scorte, presso le ricevitorie del Lotto e le tabaccherie, le edicole, la grande distribuzione e gli Autogrill su tutto il territorio nazionale.

Per l’acquisto dei biglietti online, come l’anno scorso, se siete maggiorenni potrete creare un conto gioco sul sito di uno dei rivenditori autorizzati fino alle 23:59 del 3 gennaio 2022.

Per la creazione del vostro conto gioco sarà sufficiente compilare il form di registrazione e verificare la vostra identità inserendo i dati di un documento in corso di validità. A questo punto potrete accedere per poter comprare uno o più biglietti.

Il prezzo di un biglietto è sempre di € 5,00.

Estrazione dei premi della Lotteria Italia 2021

Conservate il vostro biglietto fino al 6 gennaio 2022, data dell’estrazione finale del primo premio di € 5.000.000 che avverrà durante la trasmissione del programma “I Soliti Ignoti – Il Ritorno“.

Ed è proprio nel corso del game show condotto da Amadeus in onda dopo il tg di Rai 1 ogni giorno dal 23 settembre, che potreste scoprire se avete vinto uno dei premi giornalieri messi in palio e comunicati nel corso delle puntate dall’11 ottobre al 10 dicembre e dal 20 al 24 dicembre 2021.

Verifica premi e vincite

Se avete un biglietto cartaceo basterà grattare l’apposita area “Gratta Qui” che nasconde il codice a 10 cifre; se invece avete acquistato online, trovate il codice in chiaro sotto il logo della trasmissione tv.

La verifica di un eventuale vincita può avvenire nelle seguenti modalità:

chiamata al numero 894444 e digitazione del codice biglietto

SMS al numero 4770770 contenente il codice biglietto (fino alle 23:59 del 15/12/2021)

verifica sul sito www.lotteria-italia.it

app MyLotteries, a seguito dell’estrazione finale del 6 gennaio 2022

Lotteria Italia per il sociale

L’edizione 2021 della Lotteria Italia, grazie all’impegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vede quest’anno un’importante iniziativa per il sociale dal titolo “Disegniamo la fortuna“: artisti diversamente abili reclutati presso enti no profit, hanno disegnato le creatività che verranno utilizzate per i biglietti vincenti.