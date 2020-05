Luci della finanza: videogame multipiattaforma gratuito sul mondo della Borsa

Può un videogioco parlare di alta finanza? A quanto pare sì. L’autore imperiese Marco Vallarino, che ha già all’attivo diverse opere pubblicate, ha da poco presentato Luci della finanza. La storia interattiva liberamente scaricabile da www.marcovallarino.it è appunto ambientata nel mondo del trading. Dove ogni giorno vengono creati e distrutti immensi patrimoni, si muove Lance Lloyd, trader di successo, ma dalle umili origini (e il cuore d’oro). L’orfanotrofio in cui Lance è cresciuto rischia ora la bancarotta. Per salvarlo, il trader ha convinto le suore ad affidargli i loro risparmi, per trasformarli nel mucchio di soldi che occorre per salvare la struttura. Lo scopo del gioco consiste quindi nel comporre un portafoglio azionario sufficientemente diversificato e capace di sfruttare i trend del mercato. Si tratta ovviamente di un omaggio al famoso film “Blues Brothers”, avente però come sfondo la realtà finanziaria.

Attraverso semplici comandi testuali, come “vai a nord”, “vai a est”, “leggi il giornale”, “parla con l’operatore”, “dai il biglietto alla segretaria”, “apri la porta”, “indossa la cravatta”, “prendi la mela”, il giocatore guiderà Lance Lloyd in giro per il quartiere finanziario. Tra compagnie finanziarie e banche d’investimento, teatri e alberghi, bar, ristoranti e club privé, dovrà parlare con gli analisti più preparati e meglio informati. Convincerli a svelare le loro “dritte sicure” non sarà facile, così come acquistare ogni azione prima che il suo prezzo inizi a salire. Ma il destino dei bambini dell’orfanotrofio è nelle mani di Lance!

Luci della finanza offre una avventura piena d’azione e colpi di scena, a interfaccia testuale. Sullo stile dei classici del genere come “Zork” e “Avventura nel Castello”, il gioco si presenta come una specie di chat, che permette al giocatore di muoversi a piacimento nella storia. La tastiera prende il posto del joypad, la fantasia quello di grafica e sonoro. Il programma è gratuito e disponibile in un pratico formato multipiattaforma, che permette di giocare sia su Windows, Linux, MacOS, BSD che su Android e iOS. Sulla pagina Facebook @marcovallarinoit sono disponibili gli aiuti dell’autore per progredire nella storia. Chi riuscirà a terminare il gioco con successo potrà scrivere il proprio nome nella Trading Room.