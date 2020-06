L’ascesa del trading online è ormai un dato di fatto e tantissimi investitori, piccoli e grandi che siano, si sono catapultati in questo settore non appena i mercati hanno iniziato a subire le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Il trading online presenta, infatti, delle caratteristiche molto interessanti, che sen ben sfruttate possono rappresentare un buon modo di combattere i periodi di crisi economica.

Tuttavia molti dei nuovi utenti sono nient’altro che novizi, con poca esperienza non solo di trading online m a di mercati finanziari in generale.

Purtroppo molti si lasciano ingolosire dalle opportunità di profitto e si lanciano in questo mondo senza avere la giusta preparazione.

La parola chiave dell’articolo odierno sarà proprio questa: formazione. Come in molti campi, ci vuole formazione per ottenere dei risultati concreti ed il trading online non fa eccezione.

Cerchiamo di capire come ottenere una buona formazione per ciò che riguarda il trading online, ma non prima di aver chiarito di cosa si tratta più nel dettaglio.

Trading online: cos’è e come funziona

Quando parliamo di trading online intendiamo una tipologia di investimento molto precisa: prima caratteristica è, come suggerisce il nome, totalmente telematica. Inoltre, offre degli strumenti decisamente interessante: i contratti per differenza o CFD.

Particolarità dei CFD è la possibilità di poter investire sia al rialzo che al ribasso, il che si traduce in una maggiore flessibilità rispetto ad altri tipi di investimento.

Altro strumento fondamentale per il trading online è la leva finanziaria. Questo strumento permette di amplificare l’entità di un dato investimento, anche se modesto.

Spieghiamo meglio: investire 100 euro con una leva 2:1 vorrà dire raddoppiare l’esposizione dell’investimento. In questo modo è come se ne avessimo investiti 200, pur non disponendo che della metà.

Ovviamente profitti e perdite saranno commisurati, il che rende questo strumento abbastanza problematico, soprattutto se utilizzato da persone inesperte.

Altra questione si apre parlando dei broker. Sul web se ne possono trovare tanti, ma bisognerà stare molto attenti quando si va a compiere la scelta.

Non mancano, infatti, alcuni broker fraudolenti che rappresentano una seria minaccia per gli utenti. Tuttavia identificarli non sarà poi così difficile.

Questo grazie anche all’ottima ottima attività di vigilanza compiuta da enti come CONSOB o CySEC, che certificano la qualità e l’affidabilità dei broker presenti sul mercato.

Insomma, appare chiaro anche da questa breve presentazione del settore quante cose ci siano da conoscere per fare trading online in maniera corretta.

Come ottenere una buona formazione per questo settore ed imparare a fare investimenti online? Ci sono molti metodi che adesso andremo a descrivere

Trading online: libri e guide per la formazione

I metodi per imparare a fare trading online possono essere molti, ma ovviamente richiedono una certa costanza e qualche sacrificio. Non è certo qualcosa che si possa padroneggiare in poco tempo, pertanto l’impegno deve essere massimo.

I broker sovente mettono a disposizione guide e manuali gratuiti, molto utili per iniziare a comprendere le meccaniche del settore senza perdere denaro.

Per un maggiore approfondimento un buon metodo può essere acquistare libri che spiegano come investire in borsa , che per un costo contenuto offrono molte informazioni e spiegano molto bene come strategie e dinamiche finanziarie.

La formazione teorica è di certo molto importante, tuttavia non sempre potrà bastare senza un altrettanto adeguata formazione pratica.

Per questo molti broker mettono a disposizione degli account di prova o demo gratuiti e senza scadenze.

Grazie ad essi un qualsiasi utente potrà fare pratica senza rischiare di perdere denaro reale poiché si tratta, appunto, di simulazioni.

Queste le modalità per imparare a fare investimenti principali. Sarà poi l’esperienza accumulata sul campo e il continuo aggiornamento a rendere un investitore via via più capace. Basta ricordare che nessuno è infallibile e chiunque può incappare in errori, ma se si affronta questo mondo con l’impegno adeguato i risultati non tarderanno ad arrivare.