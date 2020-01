Trading online: guida ai migliori broker 2020

Investire online potrebbe comportare numerosi rischi, soprattutto se si è poco esperti del settore.

Il primo passo per negoziare e riuscire ad ottenere i risultati sperati è scegliere un’ottima piattaforma online di trading CFD.

I broker online, negli ultimi tempi, hanno ottenuto un ampio successo tra gli investitori di tutto il mondo. Il motivo è semplice: maggiore accessibilità ai mercati.

Questo articolo presenterà un elenco dei migliori broker CFD, così da fornire una panoramica più vasta sulle eventuali piattaforme adatte ai propri obiettivi.

Piattaforme CFD: caratteristiche generali

Prima di scendere nei dettagli specifici che differenziano un broker dall’altro, è importante menzionare i requisiti immancabili se si vuole operare con tranquillità e in totale sicurezza.

Primo di tutto, un broker è definibile affidabile se supervisionato da enti appositi, il cui scopo è verificare la trasparenza del lavoro svolto.

In termini semplici, questi enti di controllo salvaguardano gli utenti, il proprio denaro e i propri dati personali. Infatti, l’autorizzazione è il primo requisito da controllare quando ci si cimenta nel mondo degli investimenti online.

Inoltre, un’ulteriore peculiarità che contraddistingue tali piattaforme è l’assenza di commissioni. Rispetto ai tradizionali, e ormai obsoleti, metodi d’investimento, i broker online consentono di aprirsi un conto e operare su diversi mercati senza dover pagare alcuna spesa di commissione o di gestione.

Anche in questo caso, si tratta di una caratteristica importante: l’unico costo da dover gestire nel trading è lo spread.

Ormai giunti al 2020, risulta inappropriato dover far fronte a pagamenti applicati ad ogni operazione effettuata.

Infine, i broker più scelti sono quelli che propongono una piattaforma chiara e semplice, cioè utilizzabile anche da traders che non hanno ancora ben compreso il funzionamento di tali strumenti d’investimento.

Le possibilità offerte da eToro

Per iniziare col piede giusto, non si può non menzionare un broker leader nel settore come eToro.

Dal successo ormai globale, risulta essere tra i più scelti sia da investitori principianti che già affermati.

Offre una piattaforma chiara da utilizzare, ricca di strumenti come grafici e dati aggiornati in tempo reale.

Ciò che ha sancito il successo di questo broker totalmente innovativo è l’introduzione del Social e del Copy Trading.

Impostosi come il primo network su cui interagire con altri utenti, offre l’opportunità di far pratica copiando altri traders. Per precisare meglio, selezionando diversi investitori, è possibile replicare le loro operazioni direttamente sul proprio profilo.

Broker regolamentato e del tutto affidabile, permette di iniziare in modalità demo. Tutto ciò non fa altro che permettere agli utenti di acquisire la pratica necessaria evitando di mettere a rischio il proprio capitale.

XTB: una soluzione per apprendere

Un’altra piattaforma interessante per fare trading online è XTB, ricca di funzioni vantaggiose sia per utenti esperti che non del tutto formati.

Infatti, per sopportarli in toto, il broker offre dei materiali didattici importanti per studiare le nozioni basilari del trading.

Non bisogna sottovalutare l’importanza dello studio di termini tecnici, strategie migliori e il funzionamento di strumenti come la leva finanziaria o lo stop loss se si vuole avere un approccio positivo col mondo delle finanze.

Per testare l’efficacia della teoria studiata, XTB consente di iniziare da un conto demo.

In più, non prevede alcun deposito minimo: caratteristica apprezzata soprattutto da investitori novizi che non dispongono di cifre elevate da investire.

Plus500: storica piattaforma

Un ultimo broker da menzionare, conosciuto da innumerevoli investitori italiani, è Plus500.

Selezionata soprattutto per l’usabilità che la rende alla portata anche dei meno esperti, tale piattaforma è disponibile anche in versione per smartphone.

Con commissioni nulle, lo spread applicato sulle transazioni è realmente vantaggioso. Inoltre, gli utenti segnalano l’efficienza del servizio clienti, che solitamente risponde entro massimo 30 minuti.Piattaforma competitiva da ogni punto di vista, anche questa si adatta perfettamente alle esigenze delle differenti tipologie di traders.