Forex Trading nel 2021

Il mercato con più scambi al mondo è il mercato del forex. Forex si riferisce al cambio di valuta estera, che una volta era solo la possibilità di convertire una valuta in un’altra valuta, quando si andava all’estero.

Ora, il forex è diventato un mercato enormemente popolare che opera 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Per coloro che non hanno familiarità con il concetto, il forex trading è l’acquisto simultaneo di una valuta e la vendita di un’altra valuta, risultante in uno scambio di valute con lo scopo di ottenere un potenziale profitto basato sui movimenti di prezzo delle valute.

Le valute sono scambiate come coppie nel mercato forex, e ogni coppia ha un valore collegato ad essa che mostra quanto della seconda valuta ci vorrebbe per comprare un’unità della prima valuta. Nel complesso, la domanda di una valuta è ciò che fa aumentare o diminuire il suo valore sui mercati, e le valute sono intrinsecamente volatili perché sono in definitiva influenzate da una serie di fattori come i cambiamenti dei tassi di interesse, l’inflazione, la politica, i disastri naturali e molti altri.

Qualsiasi cambiamento in questi fattori può portare a cambiamenti nella domanda influenzando la quantità di investimenti esteri in un paese e quindi la valuta. Come si può ben immaginare, gli eventi del 2020 hanno causato grandi ripercussioni in tutto il mercato forex, con le economie di tutto il mondo colpite in misura diversa. Diamo un’occhiata ad alcune delle coppie di valute più popolari, come si è svolto il 2020 per loro e cosa potremmo aspettarci quest’anno.

EUR/USD

Una delle coppie di valute più comunemente scambiate è la EUR/USD, che riunisce due delle più grandi valute ed economie del mondo. L’anno scorso, la coppia EUR/USD ha vissuto alcuni momenti di volatilità degni di nota tra il caos del mercato creato dalla pandemia e da altri fattori, tra cui le elezioni americane. Uno di questi momenti è arrivato a marzo 2020, quando la valuta è crollata del 6,5% nel giro di soli 10 giorni, passando da 1,14003 dollari il 9 a 1,06560 dollari il 19. Uno dei più grandi aumenti è avvenuto dopo, quando la coppia è risalita del 23% tra il 15 maggio e il 4 giugno, passando da un prezzo di 1,08181 dollari a 1,3367 dollari. La coppia ha poi continuato questo giro sulle montagne russe per il resto dell’anno e ha chiuso a 1,22186 dollari l’ultimo giorno del 2020. Finora nel 2021, la coppia EUR/USD è scesa del 3% da un prezzo di chiusura di 1,23394 dollari il 6 gennaio a 1,19674 dollari il 4 febbraio. Attualmente la coppia EUR/USD è scambiata a 1,21588 dollari, al 25 febbraio.

La riunione della BCE di questo mese avrà probabilmente un impatto sulla coppia EUR/USD, in quanto riguarda le politiche monetarie che potrebbero avere un impatto sulle valute dell’Eurozona. Anche il dollaro statunitense sta guardando a diverse nuove politiche da parte del presidente Biden, che potrebbero avere un impatto anche sul suo prezzo del mercato. Coloro che tengono d’occhio la coppia EUR/USD nei mercati del trading sul forex dovrebbero tenersi aggiornati sulle notizie, in particolare sulla riunione della BCE, per vedere come questo avrà un impatto sulla coppia di valute.

USD/JPY

Anche la coppia USD/JPY è stata protagonista di una corsa sfrenata nel corso dell’ultimo anno, grazie alla pandemia ed a entrambe le economie che hanno subito una flessione, nonché ai cambiamenti dei tassi di interesse e dell’inflazione. Tuttavia, mentre USD/JPY ha chiuso il 2020 in ribasso, il 2021 è iniziato in rialzo. Alla fine dello scorso anno, la coppia USD/JPY è scivolata giù dell’1,7% da un prezzo di 105,108 il 12 novembre, per finire l’anno a 103,266 il 31 dicembre. Da allora, la coppia di valute è in crescita, essendo aumentata del 3%, da un prezzo di chiusura di 103,257 il 3 gennaio a un prezzo di 106,401 il 25 febbraio.

Lo Yen è alla ricerca di una lenta ripresa economica dalla pandemia, tuttavia mantiene il suo status di “safe-haven” per alcuni investitori. Sia il dollaro statunitense che lo yen giapponese potrebbero vedere cambiamenti nel mercato quest’anno, a causa del lancio dei vaccini, quindi è una buona idea per chi sta considerando USD/JPY rimanere sintonizzati sugli eventi attuali e sull’impatto del vaccino su entrambe queste economie.

Negoziazione Forex 101

Su Vestle, i trader possono accedere al mercato del trading sul forex e scegliere tra un’ampia varietà di coppie di valute popolari come EUR/USD, USD/JPY e molte altre, e negoziare sulla loro volatilità sotto forma di CFD o contratti per differenza. I CFD ti permettono di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo in entrambe le direzioni – aumenti e diminuzioni – della coppia di valute scelta, senza dover acquistare l’attività sottostante (in questo caso qualsiasi valuta effettiva). Per esempio, se scegliete di negoziare EUR/USD e vi aspettate che il prezzo aumenti, potete aprire un’operazione di “Acquisto” o “long”, mentre se vi aspettate che il prezzo diminuisca, potete aprire un’operazione di “Vendita” o “short”. Tenete a mente che mentre tale volatilità può fornire opportunità, presenta anche una quantità uguale di rischio, quindi prima di entrare nei mercati del forex, studiatele bene entrambi per assicurarvi di avere una solida comprensione.

Vuoi saperne di più sul mercato del trading sul forex? Iscriviti su Vestle oggi stesso e approfitta di un’ampia varietà di materiali didattici, tra cui preziose guide in PDF, tutorial video e training 1-on-1 con un coach di trading dal vivo. Vestle è un broker regolamentato a livello europeo che offre oltre 900 strumenti CFD tra cui coppie di forex popolari come EUR/USD e USD/JPY, oltre a una serie di materie prime come petrolio, oro e argento, i principali indici globali, le azioni delle migliori aziende di oggi come Amazon, Apple, Tesla e Netflix, una gamma di ETF e un assortimento di criptovalute popolari come Bitcoin, Ethereum e Ripple.

La piattaforma di trading Vestle è dotata di strumenti e caratteristiche di trading innovativi, tra cui avvisi di mercato, segnali di trading, strumenti di gestione del rischio integrati, grafici di analisi e il calendario economico Vestle, che aiuta a tenerti aggiornato sugli eventi economici globali che possono avere un impatto sul prezzo dei tuoi strumenti di trading. COn Vestle, il nostro obiettivo è quello di fornire ai clienti tutte le conoscenze necessarie per prendere decisioni di trading più consapevoli.

Vestle (precedentemente noto come iFOREX) è il nome commerciale di iCFD Limited, autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza n. 143/11. I materiali contenuti in questo documento sono stati creati in collaborazione con Vestle e non devono in alcun modo essere interpretati, in modo esplicito o implicito, direttamente o indirettamente, come una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un suggerimento di una strategia di investimento in relazione ad uno strumento finanziario, in qualsiasi maniera. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 78.16% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Qualsiasi indicazione di performance passata o simulazioni di risultati passati inclusi in questo documento non è un indicatore affidabile di risultati futuri. Nota bene: i calcoli dei movimenti delle performance passati possono rappresentare i futures e non l’attività del sottostante.

Avvertenza: https://www.vestle.it/legal/analysis-disclaimer.html