È arrivata la nuova app per iPhone di IG Markets

È ora disponibile l’app per iPhone di IG Markets che offre accesso diretto alla piattaforma di trading online IG Trade, permettendo così agli investitori di fare trading in qualsiasi luogo o momento (in termini tecnici, si parla di mobile trading). Uno dei principali vantaggi del trading online rispetto a quello tradizionale è infatti la possibilità di accedere ai mercati finanziari 24 ore su 24 attraverso una semplice connessione Internet, dal proprio computer o telefono cellulare.

L’app di IG Markets si può scaricare gratuitamente dall’App Store e si presenta come davvero semplice e intuitiva. Tutti i trader che possiedono un iPhone potranno da ora accedere alla piattaforma senza dover “passare” per Safari ma collegandosi al proprio account direttamente attraverso l’applicativo, che offre tutte le funzioni chiave della piattaforma e consente l’utilizzo di una serie di strumenti per aiutare il trader a trovare il prezzo che sta cercando in qualsiasi momento.

Come quando si fa trading online dal computer, anche il trading per mezzo di iPhone offre le funzioni fondamentali che possono essere riassunte così:

· Accesso immediato a prezzi in tempo reale

· Apertura, chiusura e modifica di posizioni, stop e limiti

· Grafici avanzati e personalizzabili

· Live news da Reuters

· Creazione, modifica e cancellazione degli ordini

Il mobile trading è ormai la nuova frontiera del trading online; permette un accesso ai mercati e ai prezzi in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo ci si trovi. Ecco quindi che, trovandosi in una situazione senza accesso a un computer, quando un importante indicatore economico viene pubblicato, fare trading mobile è la soluzione ideale per non perdere alcuna opportunità di quelle presentate dall’andamento dei mercati.

Essere sempre informati su tutti i fattori che influenzano i mercati finanziari è fondamentale per sviluppare le proprie strategie di trading e studiare quali sono le dinamiche cause-effetto che si alternano sia nel breve che nel lungo periodo. La possibilità di accedere a questo tipo di informazioni ogniqualvolta si desideri è un valore aggiunto al proprio modo di fare trading.

IG Markets promuove seminari gratuiti, sia online che dal vivo, sulle funzionalità della piattaforma IG Trade e guida tutti i nuovi clienti verso una conoscenza e una dimestichezza degli strumenti offerti, al fine di sostenere un trading di successo nel lungo periodo.

Disclaimer di IG Markets: Il nostro servizio di trading comporta un elevato livello di rischio e può determinare perdite che eccedono il vostro investimento iniziale; accertatevi di aver pienamente compreso i rischi in cui potreste incorrere.