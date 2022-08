Il mese di giugno ha visto il ritorno in presenza di uno degli eventi più importanti per il mondo della finanza e, in questo caso, anche per il Paese. Si tratta dell’Italian CEO conference: un punto di ritrovo fondamentale per l’allineamento e il confronto di tanti dei player più rilevanti del mondo italiano della finanza.

Mediobanca ha organizzato e ospitato presso Piazzetta Cuccia, a Milano, l’ottava edizione della convention raggiungendo numeri e risultati importanti che, da soli, bastano a far capire sia la ragion d’essere dell’evento che i motivi del suo successo.

50 CEO di grandi banche e aziende italiane, oltre 180 investitori e 650 incontri nella fittissima agenda della due giorni milanese.

L’Italian CEO conference non gode necessariamente di un’ampia e rumorosa copertura mediatica, non è una fiera, ma un vero e proprio “appuntamento di lavoro”. È in questa cornice che i nomi più di spicco dei mercati italiani hanno occasione di discutere e condividere le rispettive visioni e preoccupazioni per il futuro.

È facile capire perché gli occhi molti insider fossero puntati proprio sull’Italian CEO conference: in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo, spazi come questo possono fare la differenza a livello di coordinazione e efficacia dei settori produttivo e finanziario di tutto il paese. È solo attraverso aggregazione e confronto che si rende possibile un’azione collettiva. E l’azione collettiva è proprio ciò di cui si sente il bisogno per fronteggiare le sfide del presente e del futuro.

Il programma: attualità, energia e mercati finanziari al centro dell’Italian CEO Conference.

L’attenzione per i problemi, le emergenze e le occasioni della contemporaneità si è resa palese fin dalla programmazione dell’Italian CEO Conference, le giornate del 21 e 22 giugno sono infatti state votate a temi cruciali non solo per il settore, ma anche per la politica, le relazioni internazionali e il pubblico interesse.

Alberto Nagel ha parlato in apertura (potete trovare i punti salienti del suo discorso in questo articolo) e ha poi lasciato spazio a panel specializzati.

La prima giornata si è incentrata sul topic dei titoli finanziari: Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board di ECB, ha tenuto un primo panel relativo alla regolamentazione bancaria europea, al capital return, e alla trasformazione digitale. Andrea Orcel, CEO di UniCredit e Stefano Del Punta, CFO di Intesa Sanpaolo sono successivamente intervenuti per una disamina approfondita dei rischi di recessione e delle opportunità emergenti per le banche nell’attuale scenario storico.

Da ultimo, il 21 di giugno ha visto un lungo approfondimento sulle valute digitali: Andrea Pinna, Team Lead Digital Euro ECB, e Pietro Sella, Presidente del Comitato Tecnico e Innovazione dell’ABI hanno presieduto un panel di formazione e discussione su queste tematiche sempre meno “nuove” e sempre più rilevanti.

La seconda giornata è stata ancor più seguita a causa del vivissimo interesse intorno ai temi trattati: energia (con la partecipazione diretta di società energetiche e infrastrutturali), indipendenza energetica italiana, crescita dei prezzi dell’energia e inflazione.

Gli interventi salienti sono stati curati da Stefano Besseghini, Chairman Arera, Claudio Descalzi, CEO di ENI, Stefano Venier, CEO di Snam, Stefano Donnarumma, CEO di Terna e Giovanni Ferigo, CEO di Inwit.

Il confronto fa la forza: perché Mediobanca fa centro con l’Italian CEO Conference

È chiaro che i topic centrali della convention organizzata da Mediobanca siano estremamente complessi; lo rendono evidente le competenze richieste per parlarne, l’ampiezza e la dimensione dei mercati coinvolti e soprattutto l’enorme spettro di connessioni e rapporti causa-effetto di cui fanno direttamente parte.

La questione climatica, lo sappiamo, ha impatto e riceve a sua volta scossoni dai mercati finanziari, dalla geopolitica, dall’opinione pubblica, dal consenso scientifico e dalle agende e gli interessi di nazioni e colossi industriali.

Per districarsi in questa complessità è necessario conoscere le posizioni dei player coinvolti, i loro punti di vista e la direzione verso cui vogliono dirigersi. Eventi come l’Italian CEO Conference servono proprio a condividere queste informazioni, creare legami e proficui scambi di conoscenze tra attori che, una volta insieme, possono davvero fare la differenza. L’iniziativa di Mediobanca è così giunta alla sua ottava edizione assumendo un ruolo di sempre maggior rilievo un’iterazione dopo l’altra e, vista la line-up 2022 e i nomi coinvolti, possiamo aspettarci solo di vedere l’evento crescere ancora negli anni a venire