Il Lotto è ancora oggi uno dei giochi basati sulla fortuna più popolari in Italia: sono infatti parecchi coloro che sfidano la sorte e compilano la schedina nella speranza di vincere qualche premio. I dati sul gioco al 2020 dimostrano anche che in questi ultimi anni sono sempre di più gli italiani che preferiscono i canali online a quelli tradizionali e che dunque giocano la propria schedina sul web, senza recarsi personalmente in ricevitoria.

Si tratta di un’opzione alternativa che presenta sicuramente dei vantaggi, ma è bene precisare che per non correre rischi è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli. Giocare online infatti non è meno sicuro che farlo in ricevitoria, ma richiede una maggiore attenzione. Vediamo allora alcuni consigli utili per non correre rischi e per divertirsi con il Lotto in modo responsabile e consapevole.

#1 Aprire un conto gioco presso un rivenditore autorizzato ADM

Innanzitutto, è bene ricordare che per giocare al Lotto online è necessario aprire un conto gioco presso un rivenditore online. Onde evitare di correre rischi, è fondamentale però controllare che il portale sia regolarmente autorizzato da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) perché se così non fosse si tratta di un sito poco sicuro o addirittura truffaldino. Questo è un dettaglio che non bisogna mai sottovalutare, in quanto purtroppo sono ancora presenti online dei portali che non sono regolamentati e che non rispettano dunque i requisiti richiesti da ADM.

#2 Leggere con attenzione il regolamento

Prima di acquistare una schedina e fare la propria puntata al Gioco del Lotto online conviene sempre leggere con attenzione il regolamento. È vero che le dinamiche non sono differenti rispetto a quelle previste per il Lotto tradizionale, ma è altrettanto vero che per evitare brutte sorprese bisogna essere consapevoli delle regole.

#3 Approfittare dei bonus di benvenuto

Quando si sceglie il rivenditore presso cui aprire un conto gioco, vale sempre la pena controllare gli eventuali bonus di benvenuto previsti perché molti portali offrono la possibilità di ricevere un determinato importo da utilizzare per le prime giocate. Sul portale di gioco ufficiale del concessionario www.giocodellotto-online.it ad esempio è possibile ricevere un bonus di 10€ per giocare al Lotto e si tratta di una opportunità interessante. Per ottenerlo bisogna effettuare una prima ricarica di almeno 10€ ma una volta fatto il versamento, si può usare il bonus. Ricordiamo comunque che le promozioni possono variare e così anche l’importo del bonus.

#4 Impostare un limite di versamenti nel proprio conto gioco

Per evitare di spendere più del voluto, conviene sempre impostare un limite di versamenti nel proprio conto gioco. Così facendo, qualora si volesse continuare a giocare spendendo più soldi si sarebbe costretti a rinunciare.

#5 Chiedere aiuto in caso di problematiche

Ricordiamo infine che il Lotto, così come i giochi d’azzardo, può indurre a soffrire di alcuni disturbi. Online si possono trovare linee guida e aiuto per giocare responsabilmente e anche nel caso di un minimo dubbio, vale sempre la pena rivolgersi ai professionisti per evitare l’insorgere di problematiche.