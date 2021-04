Accedendo alla piattaforma LunarCRUSH gli investitori hanno a disposizione degli utili approfondimenti sugli scambi di criptovalute. Possono infatti monitorare i social media che influenzano i mercati per prendere le decisioni migliori. Come? Attraverso delle comode e pratiche dashboard.

Nella homepage del sito, in primo piano si trovano le due icone che permettono all’utente di iscriversi oppure di visualizzare un video esplicativo del servizio. Iscrivendosi, l’utente ha accesso all’analisi dei social media personalizzata in base alle criptovalute di sua scelta.

Nella parte sinistra dello schermo è reperibile una colonna con più opzioni. Partendo dall’alto e procedendo in ordine, si trova l’icona “Search”, nel cui box si può digitare la propria richiesta; in alternativa si può scegliere tra l’elenco di “Trending Searches”.

Successivamente troviamo l’icona “Coin of the day”: cliccandola si apre una schermata con tutti i dettagli sulla criptovaluta del giorno. Tra questi, approfondimenti su “influencer”, “key indicators” e “top trading pairs”.

La voce del menu “What is LunarCRUSH” definisce il funzionamento di questa piattaforma e spiega perché é stata inventata: un tempo gli investitori incontravano notevoli difficoltà nel trading come ad esempio lunghi tempi di ricerca, una moltitudine di canali da controllare e informazioni contrastanti. Ora, grazie ad applicazioni di ricerca e API ben studiate, gli investimenti in criptovalute sono molto più semplici e veloci.