Le migliori due app per spiare in modo efficace un cellulare

Ampiamente considerato il leader di mercato con programmi per spiare i cellulari, il software proposto da mSpy è uno strumento semplice da usare e molto efficace per monitorare l’attività del PC, dei suddetti telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili.

Tuttavia va detto che non è il solo; infatti, molto valido è anche il software Flexispy, che si contraddistingue per alcune funzionalità avanzate che meritano di essere citate. In riferimento a ciò, ecco una recensione di entrambe le app spia per conoscere a fondo le loro funzionalità.

Le app spia e gli scopi del loro utilizzo

Le applicazioni spia vengono utilizzate in tutto il mondo, e hanno dimostrato di funzionare come prova di attività utente inappropriate e costituisce anche un efficace deterrente per aiutare a fermare i problemi prima che si presentino.

Se un bambino, infatti, sa che l’uso del suo telefono è sottoposto a sorveglianza, è molto meno probabile che riesca a visualizzare immagini proibite o entrare in siti pericolosi per la sua incolumità come ad esempio quelli di pedofilia.

Premesso ciò, la nostra recensione di due tra i migliori software spia si concentra su tre aree: qualità del prodotto, prezzo e supporto tecnico. Inoltre va sottolineato che le app in oggetto sono adatte per sistemi operativi iOS (iPhone, iPad) e Android (Sony, Moto, OnePlus, LenovoHTC, Samsung, LG, Motorola, Google Pixel).

MSpy e Flexyspy tra l’altro sono semplici da installare ma alcune funzionalità sono disponibili solo se si effettua il jailbreak e il root. Tali operazioni sono necessarie in questo caso rispettivamente per i dispositivi iPhone e Android.

Costo ed installazione del mSpy

Il programma per spiare i cellulari proposto da mSpy è basato su un abbonamento ma è possibile annullare in qualsiasi momento e pagare solo la quota mese per mese.

Il piano di base per un mese è inferiore a $ 30 se si paga per un anno in anticipo, questo si riduce a meno di $ 9 per mese. In entrambi i casi si tratta di ottimi prezzi tenendo consto che l’app spia è altamente professionale. I pacchetti disponibili sono due ovvero quello denominato Basic e il Premium quest’ultimo ricco di altre importanti funzionalità avanzate, oltre che conveniente come costo.

Il supporto tecnico di mSpy ottimo ed attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni su 7 può in tal caso aiutarti con l’installazione, ma è un processo semplice che scarica questo software per spiare un cellulare: è la stessa procedura con cui in genere ami scaricare un’applicazione da un determinato sito web.

Le caratteristiche di mSpy

Come con la maggior parte degli strumenti software e basati sul web, sono le caratteristiche che separano il meglio dal resto, ma perché mSpy è il numero uno per il monitoraggio dell’attività del telefono? La risposta la trovi in modo dettagliato nelle principali funzionalità di seguito elencate:

Monitoraggio di Facebook e di altri social media

Intercettazione delle chiamate in entrata e in uscita

Visualizzazione dei messaggi di testo SMS e di MMS

Spia su WhatsApp ed altri social di messaggistica

Localizzazione tramite GPS con la funzione Geofencing

FlexiSPY: la migliore app spia con funzionalità avanzate

Flexispy è una delle app che offre programmi per spiare i cellulari più popolari e affidabili e specializzata in dispositivi Android. Quest’app è compatibile con molti sistemi operativi esistenti ad eccezione però proprio di quelli aventi un sistema operativo Android. In questo caso per utilizzarla è necessario eseguire il Jailbreak come operazione preliminare.

FlexiSPY è il leader indiscusso nel settore dello spyware. È stato sviluppato e progettato per il monitoraggio professionale dei telefoni cellulari. È compatibile con Android, iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Nokia-Symbian e può essere applicato al mercato consumer, aziendale e persino governativo.

Le funzionalità esclusive di Flexispy

Utilizzare da remoto la fotocamera del telefono di destinazione.

Possibilità di riavviare il dispositivo Android.

Monitoraggio dello stato della batteria del dispositivo.

Comandi SMS direttamente da remoto.

Conclusioni

Internet ha un mare di app spia, ma poche possono avvicinarsi alla qualità di mSpy FlexiSpy. Questi software per spiare i cellulari forniscono però un’ampia sicurezza in caso di perdita del dispositivo, e tra le altre funzionalità è possibile ascoltare chiamate, ricevere avvisi e tenere traccia delle varie applicazioni in uso sul telefono monitorato. Anche se le app spia in oggetto hanno i loro lati negativi come ad esempio la non capacità di lavorare su dispositivi iOS senza prima effettuare il jalbroken e richiede il root sugli Android, i benefici sono comunque schiaccianti!