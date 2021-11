Come migliorare le finanze degli imprenditori digitali: arriva Dashero

Oggi si sente parlare sempre più spesso di Big Data, cioè quell’enorme flusso di dati che aziende e imprenditori digitali raccolgono ogni giorno. Sono dati preziosissimi, poiché consentono di reperire informazioni fondamentali che danno una chiara indicazione sull’andamento del proprio business.

Si pone però un problema: tutti i dati raccolti dovrebbero essere inseriti manualmente dagli imprenditori digitali, operazione che fa perdere tantissimo tempo e richiede un dispendio enorme di energie. Se poi si considerano i dati nella loro ampiezza, quindi anche quelli presenti nelle pagine, nelle piattaforme e nei tool il lavoro diventa insostenibile.

È arrivato però sul mercato un nuovo strumento che consente di monitorare tutti i dati e avere costantemente sotto mano le analisi presenti su piattaforme esterne: Dashero. Si tratta di un’innovativa startup che consente di gestire e analizzare tutti gli assets digitali in un’unica dashborad, una vera manna dal cielo per tutti gli imprenditori digitali. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Le principali caratteristiche di Dashero

Dashero porta la firma di 4 ragazzi, Adriano De Arcangelis, Mattia Scattolin, Christian Campoli e Giuliano Ricupero, che hanno guardato le cose dal punto di vista degli imprenditori digitali per comprendere le criticità riscontrate per quanto riguarda l’aspetto finanziario ed economico del loro business.

Cosa fa nello specifico Dashero? Ecco tutti i benefici offerti dalla startup:

gestisce e monitora il cashflow di tutti i progetti in unico posto e in tempo reale, ottimizzando la produttività e riducendo in modo significativo i tempi morti;

tiene sotto controllo tutti i dati relativi ai domini, ai progetti, alle cryptocurrencies, alle campagne adv, alle proprietà, ai veicoli e ai collaboratori. Bastano pochi clic per avere una panoramica generale e completa del proprio business;

monitora l’andamento di ogni asset digitale, fornendo utili indicazioni per prendere le decisioni future supportate da dati reali immediatamente consultabili.

Com’è strutturata Dashero?

Dashero è caratterizzata da una dashboard molto intuitiva e facile da usare: con un colpo d’occhio puoi monitorare in tempo reale l’andamento di tutte le tue aziende e dei tuoi progetti.

Secondariamente puoi tenere sotto controllo costantemente il valore delle tue criptovalute nel corso del tempo. Monitorando i tuoi guadagni hai tutti gli strumenti necessari per capire come muovere e investire nel modo migliore i tuoi capitali.

Per gli imprenditori digitali rivestono una straordinaria importanza le campagne adv, che devono essere gestite oculatamente per fare investimenti mirati. Dashero si integra facilmente con le tue fonti di traffico e i tuoi partner commerciali, fornendoti report immediati sull’andamento delle tue campagne. Risulta quindi uno strumento versatile e ideale per diversi utilizzatori finali: dai gestori di e-commerce agli affiliate marketer, dai freelance ai media buyers team ecc.

Metti le ali alla tua attività!

Tutte le tue attività spiccheranno il volo, poiché saranno supportate da un servizio rapido, veloce e intuitivo. Monitorando i tuoi dati in un’unica dashboard non dovrai saltare da un pannello all’altro, condizione che snellisce i flussi lavorativi e ti consente di avere un quadro chiaro e immediato della situazione.

Dashero non solo ha un’interfaccia intuitiva e gradevole da un punto di vista estetico, ma mette a tua disposizione anche una dashboard personalizzabile, dove visualizzare i progetti più importanti e metterli in primo piano. Non sei tu a doverti adattare alla piattaforma, ma è la dashboard che si adatta alla forma della tua azienda.

Dashero è la soluzione innovativa, pratica e veloce che tutti gli imprenditori digitali aspettavano!