Come investire sui mercati finanziari: suggerimenti e strategie

Le strategie per investire sui mercati finanziari destano un interesse sempre crescente e possono risultare molto appassionanti, oltre che utili. In questo ambito però sono sempre indispensabili la prudenza e l’aggiornamento, in quanto le operazioni finanziarie devono essere soppesate sempre con molta attenzione e mai condotte in modo impulsivo. Ogni possibile strategia d’investimento deve inoltre essere sempre abbinata ad un buon grado di aggiornamento, in modo da conoscere le opportunità e i rischi del momento.

Il comportamento adottato durante tutte le fasi di un investimento è particolarmente importante, in quanto non curare alcuni aspetti fondamentali potrebbe rendere inutile anche la migliore strategia. Per prima cosa è importante ricordare che un buon investimento prevede sempre la diversificazione, ovvero la ripartizione del budget su diversi asset, in modo da contenere il grado di rischio. Oggi tra l’altro esistono anche dei sistemi automatizzati, come ad esempio il copy trading, che consente di ottenere immediatamente questo risultato.

Altrettanto fondamentale è la scelta della piattaforma con cui investire, in quanto questa deve essere necessariamente: semplice da utilizzare, intuitiva, dotata di buoni strumenti di gestione degli investimenti e priva di commissioni sulle compravendite. Quest’ultimo aspetto è importante per riuscire ad “annullare” i cosiddetti costi di gestione di un’operazione. Una volta curati con attenzione questi passaggi allora arriva per un investitore l’appassionante esigenza di dover scegliere una strategia.

Alcune possibili strategie

Tra le strategie per investire più attuate dagli utenti vi è la valutazione del trend d’investimento del periodo, utile per capire quali sono gli asset potenzialmente più redditizi del momento. Andando invece su un livello maggiormente tecnico, vi sono anche i Pivot Point, utilizzati dagli analisti e dagli investitori esperti. Nello specifico questi sono degli indicatori, ottenuti con specifiche formule matematiche, che servono per individuare delle interessanti aree di investimento.

Grazie al loro utilizzo infatti i trader possono determinare in un determinato giorno, in base all’andamento di un titolo, se questo potrebbe avere un’oscillazione interessante nel giorno successivo. Oggi molte piattaforme hanno integrato questo servizio di analisi algoritmica tra gli indicatori che possono essere facilmente consultati. Molti decidono poi invece di investire con il tradizionale sistema dei dall’analisi dei dati macroeconomici.

Si tratta di un investimento che ha come base lo studio di settori che possono trarre un particolare vantaggio da una specifica congiuntura macroeconomica, come ad esempio avvenuto alle case farmaceutiche durante la pandemia, oppure sullo studio dei fondamentali di un’azienda. Negli ultimi anni però i mercati sono diventati decisamente più “globalizzati” e la percentuale di esito positivo di questa strategia è leggermente diminuita.

Segnali e dati incrociati

Alcune strategie prevedono l’uso combinato di più dati differenti tra loro. La media mobile dei prezzi è un indicatore che consente di capire quali sono i titoli di “tendenza” del momento e questa viene spesso comparata con il Macd che è l’indicatore dei livelli di volatilità. Incrociare dei dati in questo modo è molto utile soprattutto per capire quando è il momento giusto per stabilire un punto d’ingresso, ovvero per avviare un investimento.

Negli ultimi anni si è poi diffusa una nuova strategia, quella del copy trading. Nello specifico questa permette di replicare gli investimenti fatti da esperti investors, in modo semplice e immediato. Si tratta di una funzionalità che presenta dei vantaggi molto interessanti, come ad esempio:

Diversificazione immediata .

. Semplicità di utilizzo.

Strategia adatta anche ai principianti.

Totale trasparenza.

Aggiornamento continuo .

. Grado di rischio predeterminato.

Possibile uso di importi contenuti.

In generale il copy trading è sicuramente un’ottima alternativa, sia per gli utenti esperti che desiderano ottenere un elevato grado di diversificazione, sia per i traders alle prime armi che hanno però la volontà di iniziare subito ad investire, senza dover attendere di sviluppare molte competenze e conoscenze in materia. Ovviamente per quanto riguarda il copy trading è molto importante prendersi un po’ di tempo per selezionare con cura l’investor da copiare, valutandone i risultati pregressi e il margine di rischio dichiarato, in modo da non sottovalutare mai i possibili rischi.