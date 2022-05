Negli ultimi anni, le criptovalute, ed in particolare il Bitcoin, hanno dimostrato il loro valore e la loro utilità nella vita reale. Basti pensare che ad oggi ci sono oltre 18,9 milioni in circolazione!

Gli utenti che acquistano criptovalute, sperando nei possibili sviluppi futuri di questa nuova tecnologia, hanno guidato la maggior parte dell’attuale capitalizzazione di mercato, ed è probabile che questo rimanga il caso fino a quando una certa misura di stabilità dei prezzi e di accettazione del mercato crypto non sarà raggiunta.

A parte il prezzo dichiarato della criptovaluta sui principali Exchange (cos è un exchange?), coloro che le acquistano sembrano fare affidamento su un “valore intrinseco” percepito della criptovaluta. Questo valore intrinseco include fattori quali la tecnologia utilizzata, l’integrità del codice crittografico e la rete decentralizzata.

La blockchain e il mercato delle criptovalute

La blockchain Distributed Ledger Technology (DLT), che sta alla base delle criptovalute, ha il potenziale di sconvolgere tantissime tipologie di transazioni e non solo il sistema dei pagamenti tradizionale. Questo include tutte le attività finanziarie per le quali le registrazioni sono memorizzate digitalmente e per le quali c’è attualmente bisogno di una terza parte fidata che fornisca la verifica della transazione.

Molto probabilmente, il mercato delle criptovalute si svilupperà al ritmo stabilito dai partecipanti chiave ovvero: commercianti, consumatori, sviluppatori di tecnologia, investitori, istituzioni finanziarie ed organi di regolamentazione.

La prossima fase auspicata nell’evoluzione del mercato delle criptovalute è certamente quella dell’accettazione mainstream da parte di tali partecipanti e di una conseguente diminuzione della volatilità che attualmente caratterizza le criptovalute.

Le regole in materia di criptovalute

Dal punto di vista della regolamentazione, le criptovalute sono decentralizzate ovvero non sono controllate da nessun governo o banca centrale. In molti Stati, tra cui l’Italia, non c’è però una legge che ne vieta l’acquisto. Ragion per cui, acquistare criptovalute è assolutamente legale nonostante la legislazione riguardo la tassazione sia ancora in parte fumosa.

Per acquistarle è possibile registrarsi ad un Exchange. Tali piattaforme possono essere centralizzate o decentralizzate; le prime sono indubbiamente un’alternativa più sicura.

Per quanto riguarda la tassazione, questa varia da Stato a Stato. In Italia, le criptovalute sono considerate come redditi diversi di natura finanziaria. Le crypto sono dunque soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%, ma solo nel caso in cui l’ammontare delle plusvalenze, derivanti da cessione a termine di criptovalute, superi la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi consecutivi durante l’arco dell’anno.

In molti sostengono che l’Unione Europea dovrebbe creare una regolamentazione crypto al fine di tutelare gli utenti e promuovere l’innovazione. Al momento, l’UE ha dichiarato di essere al lavoro su nuove norme per frenare le minacce ed aumentare il potenziale delle criptovalute.

Quale futuro per le criptovalute?

Le criptovalute rappresentano l’inizio di una nuova fase dei mercati. Questo innovativo asset è guidato dalla tecnologia blockchain, che ha il potenziale di sconvolgere le strategie di mercato convenzionali, le pratiche commerciali obsolete e le prospettive normative stabilite, il tutto a beneficio dei consumatori e di una più ampia efficienza macroeconomica.

Le criptovalute hanno inoltre il grande potenziale innovativo per consentire ai consumatori di accedere a un sistema di pagamento globale, ovunque ed in qualsiasi momento, in cui la partecipazione è limitata solo dall’accesso alla tecnologia, piuttosto che da fattori come l’avere una storia di credito o un conto bancario.

Possiamo concludere dicendo che il dubbio generale non dovrebbe essere relativo alla sopravvivenza delle criptovalute, ma piuttosto al come si evolveranno e quando raggiungeranno la maturità auspicata.