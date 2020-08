Veicoli commerciali: il risparmio passa per il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali si conferma la soluzione più conveniente per imprese e professionisti. Le ragioni sono diverse e sono tutte da ricercare in una formula più che collaudata, che si avvale di numerosi servizi atti a favorire ogni tipologia di business.

Questa particolare tipologia di noleggio, oggi sempre più richiesta anche per i veicoli della flotta aziendale, si è rivelata per le aziende un vero e proprio asset strategico. Una tendenza favorita dall’expertise di società operative nel noleggio a lungo termine, i cui servizi, accuratamente formulati su misura, assicurano alle aziende efficienza e risparmio.

Veicoli commerciali: risparmiare con il noleggio a lungo termine

A saltare subito all’occhio è la flessibilità del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto. Questa forma di mobilità semplificata, accessibile dopo il semplice pagamento di un canone, tutela le aziende dalla svalutazione del prezzo dei veicoli, che, per quanto riguarda i mezzi commerciali, può raggiungere anche percentuali significative.

Il risparmio che ne consegue è evidente e va ad aggiungersi a un altro interessante beneficio di carattere economico: rispetto all’acquisto, il noleggio a lungo termine di furgoni evita alle aziende la sottoscrizione di finanziamenti con le banche, in modo che non venga compromessa la capacità di credito dell’impresa o del professionista, come invece accade in presenza di un prestito per l’acquisto.

Il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali solleva inoltre le aziende dalle incombenze e dai costi legati alla manutenzione e alla gestione dei mezzi. Questo fa sì che le imprese possano concentrarsi esclusivamente sulla propria attività imprenditoriale, usufruendo, al contempo, di veicoli sempre efficienti.

Alla convenienza economica, questa soluzione affianca inoltre una serie di vantaggi fiscali: il costo dei veicoli a noleggio immatricolati come autocarri e utilizzati esclusivamente per l’attività professionale, gode della completa detraibilità e deducibilità fiscale.

Contratti sempre su misura di aziende e professionisti

Ogni contratto di noleggio a lungo termine ha origine da uno studio accurato da parte di un team di analisti esperti, che verifica le specifiche esigenze del servizio in esame per formulare un piano in aderenza a ogni tipologia di business. A tutto ciò si aggiunge la gestione di tutti gli aspetti operativi che riguardano i mezzi, con la possibilità di usufruire di interventi di assistenza veloci, tramite le officine convenzionate diffuse su tutto il territorio.

Un altro interessante vantaggio di questa forma di mobilità innovativa è quello di poter avere accesso a veicoli commerciali personalizzati. SIFÀ, noto partner italiano di noleggio a lungo termine di flotte, garantisce ad esempio il noleggio a lungo termine di diverse tipologie di veicoli commerciali con allestimenti sempre su misura. I mezzi sono disponibili anche in pronta consegna e possono essere personalizzati sia negli interni sia negli esterni, con un’efficienza che si affianca a tutti i classici benefici del noleggio a lungo termine.

In questo caso, velocità e l’accuratezza nella personalizzazione sono garantiti da una serie di importanti partnership già attive con allestitori, case produttrici e officine meccaniche, cui si aggiunge, su richiesta del cliente, la possibilità di stringere nuove partnership con allestitori particolari.

Questo consente alle aziende di disporre in tempi molto brevi di un parco di mezzi idoneo a qualsiasi campo del business, come il vending o la gestione dei rifiuti, o la distribuzione di farmaci e i servizi di impiantistica. La proposta di noleggio a lungo termine annovera inoltre mezzi adatti alla copertura del cosiddetto last mile delivery, nonché all’eventuale gestione di picchi di lavoro aziendali. Per quanto riguarda tutti gli altri vantaggi per aziende e professionisti, l’offerta di noleggio a lungo termine di SIFÀ assicura tempistiche di immatricolazione molto brevi.

La conseguenza è uno snellimento della burocrazia che altrimenti graverebbe sulle aziende, con un risparmio sui tempi dell’attivazione del nolo. All’occorrenza, è inoltre possibile associare, alla formula del noleggio a lungo termine, il nolo di veicoli usati: mezzi pari al nuovo, disponibili nell’immediato, che possono raggiungere professionisti e aziende anche a domicilio.