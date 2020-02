Investire nel marketing, per un’azienda, significa affrontare un passo decisivo per la promozione dei propri prodotti e di conseguenza per l’aumento degli introiti. Negli ultimi tempi, con l’aumento sempre più marcato del web e dei social network, anche il marketing ha assunto delle forme che richiedono nuove competenze e una maggiore preparazione per non rischiare di non reggere il passo con una concorrenza decisamente agguerrita.

Strutturarsi nel migliore dei modi a livello di web marketing è quindi fondamentale, ma al tempo stesso tutt’altro che semplice: ecco perchè un’azienda o un libero professionista che intendono raggiungere standard di un certo tipo possono affidarsi ad una web agency.

Web agency, perchè sono importanti

Ma di cosa si tratta esattamente? In breve, una web agency è costituita da un gruppo di professionisti del settore che sono in grado di fornire servizi utili all’azienda per promuovere il prodotto.

Dove? Naturalmente online, attraverso le tante opportunità che offre il mondo del web, come ad esempio la realizzazione di un sito che consenta all’azienda di diffondere il proprio marchio ad un pubblico “targettizzato” facendo anche leva sui tratti identitari che contraddistinguono quella che possiamo definire la “mission aziendale”.

Lo scopo della web agency è quindi non solo quello di incrementare la popolarità e la riconoscibilità dell’azienda, ma anche il riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia con l’utente, che deve risultare pienamente soddisfatto.

Le web agency non sono tutte uguali: c’è chi punta maggiormente all’advertising, oppure chi preferisce concentrarsi sul content marketing, o ancora sui social network (che è forse la tendenza attuale, ndr). Anche per questo sarà opportuno che l’impresa si rivolga ad una web agency in grado di proporre una struttura di web marketing aderente a quelle che sono le richieste aziendali.

Tuttavia, la stragrande maggioranza delle web agency riesce a fornire soluzioni eccellenti in termini di ottimizzazione della Search Engine Optimization (SEO), Social Media Marketing, Web Design, Link Building, Copywriting e molto altro ancora.

A questo punto la domanda è spontanea: perchè rivolgersi ad una web agency? Quali vantaggi comporta? Prima di fare un passo di questo tipo, è bene ragionare sullo sviluppo che si vuole dare alla propria attività di marketing.

Se il progetto dell’azienda in questione è piuttosto ampio e articolato, e pertanto richiede interventi di grande professionalità e competenza, ecco che la web agency può rivelarsi davvero la soluzione ideale. Alcune di queste catturano l’attenzione di clienti ben precisi: pensiamo ad esempio a quelle web agency che implementano solo gli e-commerce, oppure quelle che si concentrano esclusivamente sui portali dedicati al turismo o sui siti amministrativi.

Scegliere una web agency: un passo decisivo

La scelta di una web agency è ormai necessaria, dato che la maggior parte degli utenti ha avuto un “upgrade” dal punto di vista digitale. Sono ormai moltissimi i clienti che si rivolgono al web per trovare il miglior prodotto possibile ad un prezzo possibilmente conveniente: ecco perchè una presenza online, anche di un certo spessore, è diventata determinante.

Non dovrebbe essere difficile trovare una buona web agency a Milano, una città che offre molto dal punto di vista del web marketing. Puntare su una web agency per il web marketing significa affidarsi ad un “pool” di esperti che sapranno mettere a disposizione una serie di approcci basati sull’analisi dei dati, sul coinvolgimento dell’utente tramite foto e video, sull’esaltazione di ciò che rappresenta l’azienda e sull’utilizzo dei canali social per sentirsi ancora più vicini al cliente, che viene spesso chiamato in causa tramite sondaggi e questionari.

L’esperienza utente deve quindi essere totale in tutte le piattaforme digitali, a prescindere dal dispositivo che viene utilizzato. Il design deve essere non soltanto funzionale ma deve proprio diventare uno strumento che stimoli la crescita del business.