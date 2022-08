Come ottenere Fatturato, Informazioni Legali e Finanziarie di un’azienda?

Il fatturato, le informazioni legali e finanziarie di un’azienda sono dei dati molto importanti e super gettonati da numerosi clienti.

Scoprirli è davvero semplice, in quanto esistono dei report in grado di estrapolare tutto ciò che caratterizza un’impresa, a partire dal giorno in cui è stata fondata. Infatti, quando richiedi un’indagine online hai modo di conoscere in primis la serietà e la solidità di un’azienda.

E’ una procedura che si può fare sia presso gli appositi sportelli fisici, che in via telematica. Come ad esempio tramite Tutto Visure, sito leader nel settore, consultato da tantissime persone che desiderano avviare qualsiasi tipologia di visura.

Ma a questo punto sorge spontanea la domanda: quali sono i report che ci danno l’opportunità di conoscere fatturato, informazioni legali e finanziarie di un’azienda?

Report BASE, STANDARD e ANALITICO

In linea generale, sappiate che esistono tre tipi di report aziendali.

Sono piuttosto simili tra di loro, soltanto che alcuni risultano essere più dettagliati (a seconda delle esigenze di chi decide di effettuare l’indagine). Ecco le loro caratteristiche:

Report azienda BASE

Il report azienda base è ottimo per farsi un’idea sullo stato effettivo di un’azienda.

Esso contiene tutte quelle informazioni ufficiali dell’impresa, così come gli esponenti, i fornitori, le aziende partner, ma anche;

Dati dalla Camera di Commercio

Soci (segnati in un elenco)

Il fatturato

Protesti e gli eventi negativi su impresa

Amministratori

Fallimenti e procedure in corso su impresa

Caratteristiche di attività e dipendenti

Il rating di affidabilità

Report azienda STANDARD

Il report azienda standard è sicuramente più approfondito del base.

Il motivo risiede nel fatto che si vanno a fare dei controlli maggiormente specifici su determinate peculiarità dell’azienda. Nello specifico, troviamo:

Analisi di bilancio (riguardante gli ultimi due anni )

) Proprietà immobiliari

Composizione dei soci

Interessi degli amministratori

Cariche aggiornate

Elenco di immobili

E tanto altro ancora…

Il report aziendale standard si chiede spesso quando si ha intenzione di chiedere una partnership.

Report azienda ANALITICO

Infine, un altro report aziendale molto gettonato è quello analitico.

Quest’ultimo include tutti i dati delle indagini sopracitate (ovvero base e standard). Ma a conferirgli maggiore spessore è il fatto che presenta i bilanci riguardanti gli ultimi tre anni.

Inoltre, qui troviamo anche le partecipazioni storiche e le banche. Si tratta di un’ottima procedura per venire a conoscenza di quanto un’azienda sia seria e affidabile da ogni punto di vista.

Come fare un report aziendale

Ma a livello pratico, in che modo è possibile fare un report aziendale?

Come vi abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, esistono dei siti web che trattano proprio questa tipologia di servizi. Uno dei più in voga in assoluto è senza ombra di dubbio Tutto Visure. Attraverso tale portale, si ha l’opportunità di effettuare delle indagini sulle aziende italiane, in quanto utilizzano dei servizi professionali ma allo stesso tempo sicuri (in quanto si va a tutelare pienamente la privacy di chi lo richiede).

Insomma, fare un’analisi aziendale è davvero molto semplice. Per prima cosa, sarà necessario collegarsi sul sito di riferimento. Dopodiché, dovrete cliccare sulla sezione report per poi compilare un documento in cui saranno chiesti alcuni dati dell’azienda in questione.

Di solito, chiedono queste informazioni: la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA. Ovviamente, sarà importante selezionare il tipo di indagine che più vi serve, ovvero il report base, il report standard, oppure il report analitico. Il servizio telematico per effettuare i report aziendali si rivela davvero utilissimo. Inoltre, vi darà modo di evitare qualsiasi tipo di fila presso gli sportelli fisici e richiedere tutto ciò di cui avete bisogno con pochi click, stando comodamente da casa vostra. Riceverete tutta la documentazione in poco tempo, nella vostra casella postale.