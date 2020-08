Vantaggi dell’utilizzo della tecnologia blockchain nel settore immobiliare

Bitcoin è una valuta digitale utilizzata da molte aziende ed è la valuta digitale inventata nel 2009. È diventato il discorso della città, in quanto non vi sono istituzioni governative o finanziarie coinvolte tra le transazioni che vengono effettuate tra l’acquirente e il mittente. Bitcoin funziona sulla tecnologia blockchain, che mantiene il portafoglio bitcoin sicuro e protetto e lontano da frodi. Grazie al suo formato digitale, è diventato più facile per le persone trasferire la valuta. È particolarmente vantaggioso per le piccole imprese. La tecnologia blockchain non consentirà alle persone di fare affidamento sulla banca per elaborare le transazioni finanziarie.

La tecnologia blockchain, che è una parte fondamentale del profittodel bitcoin, offrirebbe i seguenti vantaggi al settore immobiliare

Semplifica la ricerca della proprietà

Ci sono molti servizi multi-list disponibili nel mondo virtuale. Consente agli agenti immobiliari di cercare i dettagli della proprietà, le tariffe di noleggio e le proprietà stesse. Tuttavia, i servizi a più elenchi addebiterebbero alcuni soldi. Tuttavia, questi servizi non offrono informazioni aggiornate, secondo gli specialisti dei dati. Quando i dati non sono disposti correttamente nel settore immobiliare, si ottengono informazioni false.

Inoltre, le informazioni sarebbero nelle mani degli agenti immobiliari per apportare le modifiche quando necessario. Gli affittuari e i proprietari delle proprietà non possono entrare in negoziazione poiché le informazioni sui servizi di elenchi multipli non sono valide. La tecnologia blockchain ha portato un mare di cambiamenti nel processo immobiliare. Con l’aiuto della rete peer-to-peer, diventa più facile per le persone scambiare dati. Chiunque può accedere a queste informazioni e ciò comporta una riduzione dei costi. L’economico è il vantaggio chiave che puoi ottenere usando la blockchain.

I problemi legali vengono risolti in modo rapido

Se si desidera acquistare o vendere una proprietà, è necessario innanzitutto risolvere tutti i problemi legali della proprietà. È inoltre necessario assumere un avvocato esperto nella gestione di problemi legali. Ci sarebbero molti malintesi anche dopo che la proprietà è stata venduta all’acquirente.

Le informazioni sarebbero nel documento e c’è una possibilità per entrambe le parti di falsificare il documento. L’ispezione dei documenti, insieme all’ulteriore processo, verrebbe eseguita manualmente. Il prezzo che spenderesti per l’ispezione sarebbe alto. Quando usi blockchain, archivia i documenti in modo digitale. Nessuno può modificare i dati archiviati nella blockchain. Anche le pratiche burocratiche verrebbero eseguite automaticamente, quindi non ci sarebbero possibilità di frode.

Niente terze parti

Quando attraversi il processo convenzionale di vendita o acquisto di un immobile, ci sono molti processi coinvolti, insieme a specialisti. Il costo per ogni servizio metterebbe un buco nella tasca. Non molti investitori mostrerebbero interesse a investire i loro soldi in questo campo in quanto vi sono molti costi aggiuntivi. Usando la blockchain, puoi ridurre gli intermediari. Il processo è automatizzato e non ci sarebbe alcun intervento umano non necessario.

Implementare contratti intelligenti

Le persone preparano accordi e contratti e ci sono alte probabilità di giocare una partita ingiusta. Tuttavia, puoi sradicarlo usando la blockchain. Consente agli agenti immobiliari e ai proprietari di immobili di sviluppare contratti intelligenti che seguiranno da vicino gli obblighi. Il contratto intelligente innescerebbe i pagamenti senza interventi umani quando gli obblighi sono adempiuti.

Le transazioni sono altamente trasparenti

Quando usi la tecnologia blockchain, non hai alcuna possibilità di essere soggetto a frodi. Le transazioni sono trasparenti in quanto la tecnologia blockchain è decentralizzata. Le informazioni verrebbero archiviate in un blocco diverso e in modo sicuro.

Possibili investimenti liquidi

Quando usi la blockchain, diventa più facile per te trasformare la proprietà in un liquido attraverso contratti intelligenti e record trasparenti. Non c’è presenza di scartoffie. Diventa comodo per gli investitori svolgere il processo di negoziazione.

Usa criptovaluta

Gli investitori possono utilizzare i bitcoin per acquistare una quota della proprietà. La criptovaluta avrebbe chiavi con le quali puoi accedere ai fondi. Transazioni semplici e una rapida verifica delle monete che funzionano su criptovalute renderebbero estremamente vantaggioso utilizzarle rispetto alla valuta tradizionale.

Questi sono i vantaggi che puoi ottenere usando blockchain e bitcoin nel settore immobiliare. Sta cambiando il volto del settore. Gli agenti immobiliari commerciali e residenziali stanno abbracciando efficacemente la criptovaluta e la tecnologia blockchain.

Nota Importante di Rischio: Il trading può avere vantaggi significativi ma implica allo stesso tempo un rischio di perdite parziali o totali che dovrebbe essere preso in considerazione dagli investitori iniziali.