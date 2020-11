Sono moltissimi gli investitori che vogliono fare trading sulle azioni Amazon, contrattando con i CFD sulle azioni di questo mega gruppo.

Ecco perche investire in azioni Amazon è così proficuo, partiamo dal presupposto che il questo 2020 l’e-commerce più grande del mondo ha implementato il suo capitale in modo stratosferico, proprio a seguito dei vari lockdown sparsi nel mondo a causa del Coronavirus, molte, moltissime persone hanno deciso di comprare qualsiasi prodotto direttamente da Amazon.

Vediamo qualche numero di Amazon

Reddito al 2019: 280,522 miliardi di dollari;

Reddito operativo al 2019: 14,541 miliardi di dollari;

Reddito netto al 2019: 11,588 miliardi di dollari;

Totale attivo al 2019 225,248 miliardi di dollari;

Patrimonio netto totale al 2019: 62,06 miliardi di dollari;

Numero di dipendenti: 840.000.

Nel 2020 il patrimonio netto totale di Amazon è arrivato a 197,8 miliardi di dollari, facendo diventare Jeff Bezos l’uomo più ricco della terra.

Ora solo con questi numeri si capisce come sia vantaggioso investire in questa società.

Per accedere ai mercati borsistici ci sono vari modi, noi abbiamo testato il broker eToro, utilizzandolo per contrattare con i CFD sulle azioni Amazon, ma non solo, il broker eToro ci è piaciuto molto perchè da l’opportunità di fare Social trading.

Come iniziare a fare trading sulle Azioni Amazon

Per iniziare a guadagnare sulle azioni Amazon è necessario iscriversi ad una piattaforma di trading online, cosa che noi consigliamo a fronte di investire tramite la banca, modalità molto più costosa e complessa.

Le piattaforme di trading online si possono trovare su internet, non tutte sono certificate e serie, di certo il broker eToro lo è.

Per accedere al broker eToro è necessario compilare un breve form, ci vorranno pochi secondi.

Subito sarete catapultati all’interno conto demo, immediatamente il broker vi accredita 100.000,00 € da utilizzare per le vostre contrattazioni e prove.

Il conto demo per noi è una grande opportunità per conoscere i mercati e arrivare preparati al trading vero e proprio.

Con il conto demo di eToro potrete conoscere la piattaforma e capire come utilizzare i grafici e tutti gli strumenti di analisi tecnica.

Cosa sono i CFD?

Abbiamo citato i CFD, vediamo ora cosa sono e perché vengono utilizzati nel trading online.

Fare trading CFD vuol dire che il trader non andrà ad acquistare le azioni di Amazon, ma vi si specula sopra con i CFD, utilizzando l’effetto Leva finanaziaria.

I CFD sono dei contratti per differenza che vengono stipulati tra il broker ed il trader, i quali si avvalgono della Leva finanziaria.

Con i CFD si possono iniziare le contrattazioni con pochi euro, dai 10 € in su, ecco perché sono diventati così popolari tra i trader.

Dopo la registrazione al broker, potrete iniziare ad aprire una posizione, di acquisto o vendita.

Per iniziare vi basterà selezionare Amazon ed aprire una posizione sia al rialzo che al ribasso del prezzo, ricordatevi che i broker mettono a disposizione degli strumenti molto importanti che vi permettono di arginare le perdite, come lo Stop Loss e il Take profit.

Molto utile sarà studiare e prendere visione degli andamenti storici della medesima società per valutare quale sia il reale andamento e profitto, nonché rimanere sempre aggiornati sulle notizie dei mercati

I CFD utilizzano l’effetto leva finanziaria, nella sezione formazione dei broker eToro potrete trovate tutte le informazioni necessarie.

Trading online o Social trading

Vediamo ora cosa cambia tra il trading online e il Social trading.

Noi abbiamo provato entrambe le piattaforme del broker eToro e a nostro avviso sono tutte e due molto valide, di certo se non avete tempo di studiare e capire il funzionamento del trading allora è molto meglio per voi il Social trading.

Con il Social trading dovete solo cercare il Top trader da copiare e riprodurre in modo automatico tutte le sue operazioni.

Video guida: Come funziona il Social Trading

Come avete potuto vedere dal fare Social trading è semplicissimo, il broker per aiutarvi ha formulato una serie di filtri che vi serviranno per la ricerca del trader giusto per voi.

Come passare al conto reale

Per passare al conto reale e iniziare a fare trading o Social trading in modo vireo e iniziare di conseguenza a guadagnare sulle azioni Amazon è necessario fare un primo deposito di 200 €, dopo questo primo passaggio il broker vi chiede di inviare i vostri documenti di identità.

Una volta eseguiti questi passaggi il broker si prende qualche giorno per analizzare tutti i dati.

Conclusioni

Fare trading non è semplice, ci vuole competenza a passione ecco perché se non hai tempo né competenza il miglior modo per guadagnare sulle azioni Amazon è il Social trading, potrei fare le prove anche con il solo conto demo.