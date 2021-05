Per PEC si intende il servizio di Posta Elettronica Certificata, un sistema in base al quale il mittente riceve una conferma dell’invio del messaggio e della ricezione nella casella di posta del destinatario. In questo modo si possono scambiare documenti in formato digitale con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. A livello pratico la PEC di poco differisce rispetto alla normale casella mail, se non proprio per il valore legale che è attribuito ai messaggi.

Creare una pec online è semplice, scegli il servizio più adatto a te.

Funzionamento della PEC

Il funzionamento della PEC non differisce di molto rispetto a quello delle semplici mail. Quando il messaggio viene inviato tutto il suo contenuto viene racchiuso in un file sul quale viene applicata una firma elettronica in modo da garantire la provenienza del messaggio ed il momento dell’invio. Il messaggio viene cifrato attraverso alcuni algoritmi e trasmesso attraverso il Transport Layer Security. Al momento della consegna del messaggio al destinatario, il gestore del servizio, provvede a dare la ricevuta di consegna al mittente, proprio come la ricevuta di ritorno nella tradizionale raccomandata. Al fine di ottenere il valore legale del messaggio di posta elettronica certificata è necessario che sia il mittente che il destinatario abbiano una casella PEC gestita da un dominio autorizzato ed iscritto nell’elenco pubblico.

Attivare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

Per poter attivare la propria casella di posta elettronica è innanzi tutto necessario scegliere il servizio che più si addice alle proprie esigenze. Il prezzo di una casella PEC può variare in base al gestore ed in base al servizio prescelto. Tra i servizi disponibili si può scegliere tra profili business, adatti per uso aziendale o per liberi professionisti con spazio di archiviazione illimitato, oppure tra profili per privati con spazio di archiviazione limitati. È comunque molto semplice creare la PEC, basterà inserire i propri dati e scegliere l’indirizzo di posta che si preferisce tra quelli disponibili. Una volta aperta la vostra casella il funzionamento sarà davvero semplice ed intuitivo, in quanto molto simile a quello della tradizionale posta elettronica.

È obbligatorio utilizzare la PEC?

Molti si chiedono se l’utilizzo di posta elettronica certificata sia obbligatorio oppure si tratti di una semplice comodità, utile per sostituire la raccomandata cartacea. In realtà non si può dare una risposta univoca a tale domanda poiché l’obbligatorietà varia a seconda che si tratti di privati o di imprese. I privati non hanno l’obbligo di avere un proprio indirizzo PEC ma potrebbe ritornare comunque molto utile. Ben diverso è invece il discorso per le imprese, queste infatti dal 1° luglio 2013 sono obbligate ad utilizzare la PEC per comunicare con le pubbliche amministrazioni, le quali non ricevono più raccomandate cartacee. Inoltre, dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni, tutte le imprese sono obbligate a creare una PEC e comunicare al registro per le imprese il proprio domicilio digitale. Chiunque trasgredisca a tale obbligo è soggetto a sanzioni amministrative.