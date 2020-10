Hai sempre pensato che ti piacerebbe investire parte dei tuoi risparmi in modo da farli fruttare e riuscire a guadagnare qualcosa?

Non hai ancora fatto nulla di concreto perché le banche propongono dei tassi poco convenienti ed il mondo del trading non fa per te?

Allora Ener2Crowd potrebbe proprio fare al caso tuo, perché questa piattaforma di lending crowdfunding consente di guadagnare e al tempo stesso investire nel proprio futuro. Come? Semplice: basta scegliere il progetto nel quale si vuole investire una somma ed il gioco è fatto! Una volta che l’azienda avrà raccolto l’importo necessario per il proprio progetto, ti rimborserà il capitale versato più una quota derivante dagli interessi maturati.

In sostanza dunque, sulla piattaforma Ener2Crowd.com puoi trovare delle aziende nelle quali investire, tutte impegnate in progetti di green economy per un futuro più sostenibile, ed iniziare a guadagnare in modo semplice e poco rischioso.

Il successo di Ener2Crowd in Italia

Ener2Crowd non è certo l’unica piattaforma di lending crowdfunding presente in Italia, ma sicuramente è destinata a diventare una delle più famose. È infatti nata da meno di un anno, eppure in questo breve tempo ha raggiunto dei risultati davvero sorprendenti. Da dicembre 2019 ha raccolto ben 800.000 euro su 9 progetti e bisogna considerare che di mezzo c’è stata una pandemia globale.

Ener2Crowd è quindi destinata ad avere un successo straordinario e gran parte di questo è dovuto al fatto che si tratta di una piattaforma che propone solo investimenti nell’ambito della green economy. Va poi aggiunto che qualsiasi progetto viene selezionato con attenzione e deve rispettare dei requisiti molto rigidi per entrare nella piattaforma. Ciò rende gli investimenti più sicuri e meno rischiosi e anche questo è un elemento importante nel settore del lending crowdfunding.

Come funziona la piattaforma

Investire e guadagnare su Ener2CRowd è davvero semplicissimo, molto più di quanto si possa immaginare. Basta infatti registrarsi alla piattaforma inserendo alcuni dati personali, dopodiché non rimane che scegliere un progetto nel quale investire. Su Ener2Crowd si trovano oggi molte proposte, interessanti ed innovative, tutte inserite nell’ambito della green economy.

Ogni progetto viene presentato nei dettagli: è possibile leggere la scheda approfondita in modo da comprendere a fondo quali sono gli obiettivi dell’azienda e avere maggiori informazioni sul suo conto. Per ogni progetto inoltre vengono indicati espressamente l’investimento minimo accettato (parliamo comunque di somme abbordabili e mai eccessive) e la percentuale di interessi prevista.

Una volta che si scegliedove e come investire, non bisogna fare altro che aspettare che il progetto prenda forma e venga concretizzato. Una volta che ciò avviene, si riceve il rimborso di quanto versato inizialmente più un’ulteriore somma che equivale agli interessi maturati.

Diversificare gli investimenti

Per avere maggiori possibilità di profitto, è consigliabile diversificare gli investimenti puntando su più progetti contemporaneamente. In tal modo è possibile ridurre ulteriormente il rischio (che rimane comunque basso) ed avere maggiori opportunità di guadagno. Queste piattaforme sono oggi la soluzione più sicura e semplice per investire una somma di denaro e ricavarne una rendita interessante.