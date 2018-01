Direttiva PSD2: nessuna commissione sugli acquisti con carta di credito e di debito

La sigla PSD 2, che sta per “Payment Services Directive 2”, indica le nuove regole sui pagamenti digitali nell’Unione Europea volte a creare un mercato unico e integrato dei servizi di pagamento. E’ già entrata in vigore con varie conseguenze importanti: per gli istituti di credito abbatte molte barriere permettendo l’ingresso di nuovi operatori, mentre per i consumatori abilita servizi di pagamento meno costosi. Prevede infatti che il commerciante non possa più applicare una “commissione” extra a chi paga in un negozio oppure online mediate carta di credito o di debito, anche se spende cifre molto basse. Ne beneficeranno molto coloro che acquistavano i biglietti aerei direttamente sui siti delle compagnie che, spesso, al momento del completamento dell’operazione di acquisto, aggiungevano i costi di transazione, tra i 5 e i 10 euro. Secondo le stime in questo modo i consumatori europei potrebbero risparmiare fino a 500 milioni di euro l’anno.

Una seconda novità introdotta dalle nuove norme è il rafforzamento dei diritti dei consumatori: in caso di furto oppure frodi con carte o bancomat, finora il cliente era obbligato a pagare 150 euro per operazioni da lui non riconosciute, effettuate prima della sua denuncia. Ora la sua responsabilità scende a 50 euro.

Aumenterà anche la trasparenza dei costi di commissione quando si acquista qualcosa in una valuta europea diversa dall’euro e si paga con carta. Finora alla transazione veniva applicato un tasso di cambio arbitrario, quasi sempre poco chiaro.

Infine, aumenta la protezione della privacy di chi utilizza i servizi Fintech, che creano un legame tra il conto del cliente e quello del venditore: d’ora in poi anche questi dovranno rispettare standard molto rigidi di protezione dei dati finanziari e dovranno dotarsi di una sicurezza ulteriore per assicurare le transazioni (come ad esempio le procedure di ‘strong authentication’).