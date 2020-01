Saldi? Scegliete l’offerta giusta online!

Gennaio è un mese che per molte persone appassionate di shopping si traduce in una sola parola: saldi!

Il primo mese dell’anno nuovo, infatti, è il magico momento in cui fare gli affari migliori, scovare le occasioni giuste e quindi concedersi quel paio di scarpe, o quel vestito che da parecchio tempo ci ha affascinato, ma che a causa di un prezzo un po’ troppo superiore al nostro budget non abbiamo mai osato concederci.

In questo periodo, invece, questa operazione diventa possibile, e così si può sperare di fare ottimi affari e dare una svolta decisiva al nostro guardaroba. Certo, c’è un rovescio della medaglia: negozi e centri commerciali diventano affollatissimi di clienti con il nostro stesso obiettivo.

I saldi però, per fortuna esistono anche su internet, e questo ci permette di acquistare i nostri capi preferiti semplicemente con una manciata di click, su piattaforme specializzate come Stileo, su cui trovare alcuni dei marchi più celebri oppure lasciarsi tentare da quelli che magari non conosciamo abbastanza, come quelli di cui parleremo nelle prossime righe.

Dalla Spagna, una griffe giovanile e di carattere

Una firma giovane, perfetta per una clientela sportiva ma dai gusti decisi e anticonformisti. Marcelo Burlon è un celebre marchio di moda argentino che si è fatto conoscere arrivando dalla “terra alla fine del mondo”, la Patagonia.

Attivo ormai da più di un lustro, questo giovane stilista si è fatto apprezzare dagli appassionati di moda grazie a uno street style personale e accattivante, scandito dalle trame e dai disegni tribali che ricordano la sua terra d’origine.

La sua storia personale è molto affascinante: giunto dall’Argentina in Italia, a Milano lavora come buttafuori in una celebre discoteca meneghina e comincia a tessere rapporti con stilisti, modelle e addetti ai lavori che la frequentano abitualmente.

La passione per il disegno, la moda e le sfilate fa il resto, e in pochissimi anni Marcelo riesce a diventare famoso in tutto il mondo. Oggi, oltre a disegnare abiti dallo stile inconfondibile, racconta la sua storia e il suo modello di business in celebri università sparse per tutto il mondo.

Se ancora non conoscete il suo stile, il periodo dei saldi e gli acquisti online possono spingervi a fare una scoperta che non vi abbandonerà più!

Acquisto online? Certo, ma con giudizio

Specialmente nel periodo dei saldi, ma anche quando le magiche settimane degli sconti finiscono, fare acquisti online ha rivoluzionato il modo di fare shopping in tutto il pianeta, vincendo anche le diffidenze di chi era restio a fare transazioni monetarie via internet.

I tempi in cui le truffe erano all’ordine del giorno, a dire il vero, sono finiti da moltissimo, e risalgono, a essere onesti, ormai a una ventina di anni fa. Ciò non toglie, però, che tenere gli occhi aperti per non finire su siti poco raccomandabili sia una necessità.

A questo proposito, il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi solo a portali e piattaforme di vendita molto conosciuti e autorevoli, come ad esempio appunto Stileo.it: in questo modo, infatti, avrete la certezza che i vostri soldi e i vostri acquisti saranno garantiti, così come la qualità dei prodotti che state scegliendo!