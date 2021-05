AideXa lancia X Instant: prestito rapido per PMI e Partite IVA italiane

Nell’ambito del credito finanziario, una delle maggiori novità degli ultimi anni è stato l’Open Banking, introdotto in Italia nel 2019 in seguito alla direttiva europea sui pagamenti digitali conosciuta come PSD2. Se ne è parlato molto negli ultimi due anni, proprio perché si tratta di una vera e propria rivoluzione in ambito finance, destinata ad aprire strade che prima non potevano essere percorse. Tra poco vedremo nel dettaglio cosa sia la PDS2 e in che modo l’Open Banking abbia cambiato il mondo del credito, specialmente per le PMI e le Partite IVA italiane che da sempre devono combattere contro un sistema di accesso al prestito lungo e difficoltoso.

Uno dei maggiori interpreti di questa innovazione è oggi AideXa, la nuova Fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza che sta facendo parlare moltissimo di sé grazie ad X Instant: il prestito rapido per PMI e Partite Iva. Un servizio innovativo, che finalmente è in grado di rispondere nel concreto alle esigenze di quei 7 milioni di imprenditori italiani che producono la metà del PIL del nostro Paese.

PSD2 e Open Banking: la rivoluzione nel mondo del credito

Come abbiamo accennato, la PSD2 è la nuova direttiva europea sui pagamenti digitali che obbliga le banche ad aprire le proprie API alle società che si occupano di prodotti finanziari, come la fintech AideXa appunto. Da quando è stata approvata in via ufficiale, tale direttiva ha rivoluzionato il mondo del credito rendendo finalmente possibile il cosiddetto Open Banking, ossia la condivisione dei dati (naturalmente autorizzata dal cliente) tra i vari attori dell’ecosistema bancario.

La PSD2 ha quindi di fatto concretizzato l’accesso all’Instant Lending, ossia al credito immediato, da parte di PMI e Partite IVA italiane. Prima della direttiva queste realtà erano costrette a consegnare la documentazione personalmente, la quale doveva essere valutata da parte della banca con conseguenti perdite di tempo. Per riuscire ad ottenere un prestito, PMI e partite IVA italiane dovevano attendere davvero troppo e per molti imprenditori la situazione iniziava a diventare insostenibile.

X Instant: la soluzione di AideXa per PMI e Partite IVA

AideXa è nata proprio per rispondere alle esigenze di PMI e Partite IVA italiane che hanno bisogno di accedere al credito in modo rapido e privo di inutili disbrighi burocratici. Questa Fintech offre X Instant, che permette di ottenere fino a 100.000 euro di finanziamento a breve termine a tasso fisso, della durata di 12 mesi. La vera novità però è che si tratta di un prestito rapido, quell’instant lending di cui abbiamo parlato e che è stato reso possibile grazie all’Open Banking.

Tale prestito può essere una valida risorsa cui PMI e Partite IVA possono affidarsi ad esempio per sostenere il pagamento delle tasse di giugno/luglio, dare il via a un cantiere se si lavora nel campo dell’edilizia oppure pagare la 14esima dei dipendenti addirittura nel mese di giugno. Riuscire ad ottenere un finanziamento in tempi così rapidi permette di capire immediatamente se si ha una somma a disposizione e di quale ammontare, facilitando la pianificazione dei propri progetti che possono comprendere l’acquisto di un macchinario di produzione, implementare un nuovo software gestionale o anche rinnovare lo studio in cui un professionista con partita IVA riceve i suoi clienti; tutti obiettivi che le PMI e Partite IVA possono raggiungere grazie a X Instant di AideXa.

Per le PMI e le Partite IVA ottenere questo finanziamento è finalmente semplice, perché basta collegarsi al portale online, comunicare i dati societari ed il nome delle banche affiliate. Niente pratiche burocratiche e documenti specifici da allegare: a reperire tutto il necessario ci pensa direttamente AideXa che gestisce le pratiche burocratiche a livello digitale. Una volta effettuate le dovute verifiche con la massima rapidità grazie all’intelligenza artificiale e ai software di ultima generazione, la nuova Fintech eroga il finanziamento senza richiedere alcuna garanzia extra.