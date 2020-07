Su internet le offerte di corsi di lingue è molto vasta e ci sono centinaia di opzioni da scegliere. Ci sono corsi gratuiti, a pagamento e i cosiddetti freemium (ovvero mezzi a pagamento e mezzi gratis).

Insomma, un modo da scoprire. Andiamo a vedere i pro e contro di questi modelli di studio online.

Corso di lingua a pagamento

In genere si dice che si riceve per quello che si paga. Per questo, pagando, il livello del servizio dovrebbe essere maggiore.

Inoltre, studiare con un’insegnante, permette anche di risolvere i propri dubbi in tempo reale. A tutti capita di avere qualche domanda, no? Bene, con un’insegnante in carne ed ossa sarà possibile avere una risposta rapidamente e senza attese. Da un lato, si è visto che il corso a pagamento offre un legame più stretto con lo studente, che quindi seguirà il corso con maggiore attenzione.

Certo, i prezzi di questi corsi possono variare a seconda del corso: presenziale, online, all’estero, full-time, part-time o flessibile.

Tutto sta nel tipo di istruzione che vuoi raggiungere e di quanto bene vuoi imparare l’inglese. Ovviamente, i corsi online, sono quelli più economici ed adatti a tutte le tasche. Sicuramente ottimi per coloro che hanno poco tempo e vogliono studiare da casa al meglio.

Corso di lingua gratis

I corsi di lingua gratis sono l’opzione preferita dal 75% delle persone in Italia.

La comodità è che possono essere iniziati senza costi, in qualsiasi momento. Questo è però anche il punto debole di questo tipo di corsi, in quanto, “gratuito”, per molti è sottovalutato.

Per questo moltissime persone abbandonano i corsi gratuiti a metà o dopo poche lezioni.

Di questi corsi se ne trovano un sacco, soprattutto su internet e sul telefonino. L’app store è pieno di questi corsi, anche se spesso, nascondono un modello freemium che andremo a vedere di seguito. Questi corsi possono anche essere usati per avere una base, prima di passare a qualcosa di più serio.

Le soluzioni che offrono lezioni private online, come per esempio Preply, sono senza ombra di dubbio un’ottima offerta didattica, anche se a pagamento, in quanto possono rafforzare il legame tra studente e insegnante. Potete anche integrare le lezioni private con app come Babbel per aggiungere alla vostra formazione una pratica quotidiana non invadente.

Corso di lingua freemium

I corsi di lingua fremium stanno poco a poco aumentando nel web.

Si tratta di corsi che si pagano solo dopo un certo utilizzo. Qua si applica la regola del provare prima di comprare, dando all’acquirente un immenso potere. Sono ottimi i corsi freemium in quanto ognuno sà esattamente quello che acquisterà.

Il punto negativo di questo è la poca praticità che hanno a volte questi prodotti, in quanto, spesso, non sono all’altezza dei corsi a pagamento, nonostante richiedano somme spesso ben più alte.

Cosa scegliere?

Tra i tre corsi, bisogna fare un piccolo bilancio per scegliere quello più adeguato. Insomma, i corsi a pagamento sono quelli che sicuramente offrono una base di insegnamento migliore, mentre, quelli freemium, permettono di imparare provando “gratis” per un periodo.

Oltre a questo, è possibile usare in tutta comodità le applicazioni gratis, sempre se non si hanno troppe pretese in ambito di apprendimento, oppure si possono alternare questi metodi per consolidare la padronanza della lingua.