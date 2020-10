Che cos’è il covesting? Scopri di più sul copy o social trading

Il covesting, noto anche come social trading o copy trading, è un modo fare trading sui mercati, che consente “di copiare” le operazioni di altri trader, sia per chi è meno esperto, sia per chi non ha molto tempo per seguire l’andamento delle varie piazze.

Il covesting collega i trader tra loro come in una sorta di social network. Le affinità in questo caso sono dovute alla propensione short/long su Bitcoin, agli scambi CFD sugli indici azionari, oro, petrolio ecc.

I trader meno esperti o quelli che semplicemente non possono concedersi il lusso di investire tempo in analisi tecniche o di seguire quotidianamente le notizie finanziarie possono “seguire” i trader di successo trasformati in gestori di strategie e trarre profitto indiretto dagli anni di esperienza o dal talento naturale di questi ultimi.



Tutte le operazioni sono normalmente automatizzate, ma è anche possibile optare per operazioni manuali. Con il covesting si possono aprire posizioni su diversi mercati finanziari e poi chiuderle una volta che il valore degli asset ha raggiunto l’obbiettivo prefissato.

Tramite la piattaforma fornita da PrimeXBT, è possibile sia diventare una sorta di influencer nel trading, che copiare l’attività dei trader di maggior successo.

Il covesting di PrimeXBT consente agli utenti della piattaforma (chiamati follower) di visionare centinaia di strategie di trading fornite da altri trader e copiare automaticamente la loro attività di trading.

I trader, a loro volta, hanno tutto l’interesse a evidenziare pubblicamente i risultati raggiunti: ogni trader può infatti monetizzare le proprie capacità e guadagnare ricevendo commissioni dai propri follower. Più follower si acquisiscono, più denaro extra si guadagna da un trading che potenzialmente può già essere assai redditizio.

Negli ultimi tre anni PrimeXBT è diventata la piattaforma leader a livello mondiale nel trading a margine multi-asset: mette a disposizione oltre 50 strumenti, tra cui Crypto, FX, materie prime (commodities) e molto altro ancora. Si distingue dai competitor per la qualità del servizio, la sicurezza e l’estrema semplicità di utilizzo dell’interfaccia utente.