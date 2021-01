Carta Hype Plus: la carta ricaricabile più vantaggiosa che ci sia

Oggi le carte prepagate sono molto diffuse perché pratiche, comode e sicure. Tra le carte più utilizzate oggi c’è sicuramente la Hype che, per venire incontro alle esigenze degli utenti, ha deciso di rilasciare la carta Hype Plus.

Che cos’è la carta Hype Plus

La carta Plus di Hype è uno strumento di pagamento molto valido che si ricarica facilmente con un bonifico grazie al codice IBAN. Essendo una carta Plus, il conto collegato offre tante funzionalità in più rispetto alla carta base. Per esempio, dal conto è possibile pagare le bollette oppure farsi accreditare lo stipendio / pensione. Come per tutti i conti collegati a carte ricaricabili, non può andare in rosso e non viene concesso il credito.

La carta Hype Plus è molto pratica e comoda perché dotata di tecnologia contactless permettendo di fare pagamenti in automatico per importi inferiori di 25 euro senza dover digitare il codice PIN. La carta funziona sul circuito MasterCard affinché venga accettata ovunque nel mondo. Inoltre, è una carta abilitata per gli acquisti online per pagare su tutti i siti di e-commerce.

Le condizioni di Hype Plus

La carta ricaricabile Hype Plus ha un canone mensile di solo 1 euro. Non ci sono costi di emissione né tanto meno di ricarica. Si possono ricaricare fino a 50 mila euro in anno. È facilissima da usare e gestire tramite computer o anche usando l’app per smartphone. Anche i prelievi dagli sportelli bancomat sono gratuiti senza commissioni. Non ci sono altre commissioni sui pagamenti e nemmeno sui prelievi in valuta estera, motivo per cui è così apprezzata.

Per richiedere la carta non serve andare in banca ma basta collegarsi al sito, avendo a portata di mano codice fiscale e un documento di identità valido. La procedura è snella e veloce, terminata la quale si riceve la carta ricaricabile direttamente a casa via posta… comodo no?

Quando si riceve la carta, si attiva in un attimo grazie all’app per dispositivi mobili senza nemmeno uscire di casa per recarsi in banca. Grazie alla procedura facilitata, si sceglie un PIN personale di 5 cifre per i pagamenti nei negozi fisici con il POS. La carta è subito attiva senza attese.

Come passare da Hype Start a Hype Plus

I possessori di una carta Hype Start possono passare alla Plus per avere uno strumento più performante con maggiori funzioni. Fare l’upgrade è facilissimo e si fa sempre online. È sufficiente avere un documento di identità che però deve esser diverso da quello fornito per sottoscrivere la carta Start. Per esempio, se è stata usata la carta di identità, si può usare il passaporto oppure la patente di guida.

È necessario aggiungere alcune informazioni aggiuntive come l’occupazione. La procedura prevede che si accetti l’informativa sul trattamento dei dati personali e si firmi in contratto in forma digitale. Infine, si riceve sia SMS un codice OPT e la carta con funzioni Plus è attiva nel giro di sole 72 ore.