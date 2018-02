L’influenza delle criptovalute sull’economia globale

Se da un lato i cinesi non vogliono sentire parlare di Bitcoin, dall’altro a Dubai vendono appartamenti contro Bitcoin. Al di là di informazioni distorte, di informazioni false o di contro-informazioni, quel che è certo è che le criptovalute sono divenute oggetto di molta preoccupazione da parte di più banche centrali.

A creare ulteriore confusione, e questo non è assolutamente da dimenticare, molte delle notizie che circolano sono troppo spesso legate al marketing. Ma le grandi banche, alla fine, saranno costrette ad adattarsi alle criptovalute? Quello che si è potuto, fino ad ora, comprendere, è che l’evoluzione delle criptovalute ha messo in discussione i loro modelli di business a lungo termine.

Non è quindi, un caso se siano sempre più i soggetti che reputano che, nell’era di internet, ovvero con il più o meno libero flusso di informazioni disponibili a portata di mano, si stia utilizzando un sistema di pagamento antiquato. In effetti, sono molti gli specialisti del settore a considerare che il paradigma che gli consente di operare, ovvero la contabilità a partita doppia, ha almeno cinque secoli.

Tuttavia, se è alquanto logico immaginare che ci vorranno alcuni anni perché si possa conoscere veramente la portata di questo interrogativo, è chiaro che, in ogni caso, non sarà possibile considerare un tempo indefinito, anche perché questo porta molteplici influenze su tutta l’economia globale. Col passare del tempo, il ruolo delle banche cambierà indubbiamente.

A lungo termine, molto probabilmente, serviranno meno come intermediari e diventeranno invece piattaforme di innovazione. Di conseguenza, i governi e, in ogni caso, tutte quelle economie che opteranno per l’opzione draconiana di restare sistemi chiusi, avranno notevoli difficoltà. Inoltre, è da considerare che anche la stessa struttura fiscale e i metodi esecutivi saranno, prima o dopo, investiti da questo nuovo vento.

Sono molti gli economisti, che reputano che miliardi di persone nel Terzo mondo, e che attualmente non hanno accesso ai servizi finanziari di base, saranno in grado di contribuire all’economia in modo molto più significativo. In pratica, ciò potrebbe alimentare una incredibile quantità di innovazione in assoluto in ogni settore e creare molte industrie che, ad oggi, non possiamo immaginare. In ultima analisi, un futuro quadro economico, disegnerebbe un possibile cambiamento nella distribuzione della ricchezza.

