SREP è l’acronimo di Supervisory Review and Evaluation Process (traducibile in italiano grosso modo come processo di revisione e valutazione prudenziale). È uno dei più importanti indicatori della solidità di una banca (un po’ come lo spread lo è per valutare l’affidabilità di uno Stato sovrano). Nello specifico, lo SREP valuta i rischi che una banca corre nella sua attività sia per i prestiti che potrebbero non rientrare (o troppo concentrati in alcuni settori) sia per i normali rischi dell’attività di credito.