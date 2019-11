La promozione di un’azienda passa anche dall’omaggio di gadget personalizzati

Oggi come oggi chi si occupa di marketing e HR sa bene quanto sia cruciale promuovere l’identità aziendale (brand identity) tanto presso i clienti e fornitori quanto tra i dipendenti.

Le strade percorribili sono svariate, ma una delle più importanti è sicuramente quella di regalare un gadget (il più possibile utile per la vita quotidiana) con il logo aziendale. L’omaggio è un classico delle feste di fine anno, ma è opportuno anche nel corso di eventi, convention, fiere, seminari e corsi di formazione.

Consigliamo di appoggiarsi a fornitori di fiducia come Maxilia.it, un’azienda più volte premiata e capace di offrire un servizio impeccabile con una procedura semplice e da svolgersi direttamente sul web. In pratica è sufficiente sfogliare il catalogo online, indicare il gadget che si desidera personalizzare, uploadare il file grafico del proprio logo aziendale, visualizzare l’anteprima digitale del risultato finale e, se ci si ritiene soddisfatti, confermare l’ordine. La merce viene recapitata presso la propria sede mediante corriere (anche espresso).

Maxilia offre decine di categorie di oggetti personalizzabili. Si va dagli snack (cioccolato, caramelle) al vino, ad articoli collegati a bevande e cibo (cavatappi, apribottiglie, bicchieri, mug, borracce, thermos, tovaglioli). Sono disponibili anche vari tipi di indumenti (copricapi, giubbotti, grembiuli, magliette) e accessori (bracciali, borse di varie dimensioni, ciabatte e pantofole, orologi, occhiali scuri, ombrelli).

Non mancano penne, matite, taccuini e quaderni, cartelline per documenti, calendari, mouse pad, chiavette per il computer, batterie esterne per telefoni e tablet. Oppure articoli per chi fa sport (palloni di varie tipologie, coprisella per la bicicletta, gilet ad alta visibilità).

Per ogni articolo esiste una scheda descrittiva di dimensioni, materiali, colori disponibili, tipologia di stampa possibile per il logo e area di stampa consigliabile. Se non si possiede un file del logo aziendale, i grafici di Maxilia su richiesta (e gratuitamente) possono metterne a punto il design (in formato vettoriale).

A questo punto, dopo avere indicato il numero di pezzi da ordinare si riceve il preventivo e si può procedere con l’acquisto.

Uno dei vantaggi maggiori di Maxilia sta nel fatto che non obbliga il cliente ad acquistare quantità elevate di merce, ma permette anche delle tirature limitate – senza per questo far lievitare i prezzi.

Fare un omaggio ai dipendenti con dei regali aziendali utili per il lavoro o per la vita quotidiana è un modo accattivante di ringraziarli per il lavoro svolto durante l’anno, ma anche estremamente utile per promuovere il vostro marchio ovunque essi vadano.

Inoltre, in caso di eventi e fiere, i gadget personalizzati sono anche la maniera per far ricordare il vostro marchio ai vostri potenziali clienti, in quanto, oltre ad essere sempre graditi, li aiuteranno a far sì che il vostro brand rimanga nella loro mente più a lungo vedendolo ogni giorno.