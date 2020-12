Stampa biglietti da visita professionali, conviene farli online?

Lavorativamente parlando, il biglietto da visita è uno strumento tanto sottovalutato quanto fondamentale. Tutti i professionisti più navigati sanno bene quanto questo “semplice” foglietto di cartoncino sia prezioso per instaurare un secondo contatto con un potenziale cliente, partner o fornitore, e per comunicare la migliore immagine di sé e delle propria attività agli occhi dell’interlocutore.

Ecco perché realizzare e stampare un biglietto da visita professionale di qualità, affidandosi ad esperti del settore, diventa un investimento imprescindibile.

Dentro il piccolo rettangolo di carta chiamato biglietto da visita è racchiuso molto più dei nostri semplici riferimenti professionali. In pochi centimetri si concentra un intero universo, fatto di lavoro e preparazione, di passione e sacrifici. Il biglietto da visita è una vera e propria vetrina per trasmettere l’immagine, la visione e la filosofia della propria attività.

Ecco perché, specie quando si lavora spesso fuori sede, è importante non rimanere mai senza i propri fidati biglietti da visita professionali. Una soluzione arriva da internet, in particolare dai migliori servizi di stampa online, che permettono di creare con pochi semplici passaggi il proprio biglietto da visita professionale e farselo spedire direttamente a casa o in ufficio.

Senza bisogno di recarsi appositamente in copisteria per stampare, tagliare e ritirare i propri biglietti da visita, i servizi online garantiscono la medesima qualità, in un decimo del tempo. Personalizzabili nel formato e nel design, possiamo disegnare il nostro biglietto da visita perfettamente su misura, in pochi passaggi e senza correre il rischio che venga tagliato male o resti fuori dalla stampa qualche informazione.

Tra le offerte presenti in rete, il servizio di stampa biglietti da visita professionali proposto da Elettra Officine Grafiche è senza dubbio tra i migliori per rapporto qualità/prezzo. Completo, veloce, economico e di qualità. Sono davvero sufficienti pochi minuti per confezionare il proprio biglietto da visita, personalizzato in tutto e per tutto, e visualizzare il preventivo totale, mostrato dal sistema in tempo reale.

La qualità di colori brillanti e una risoluzione elevatissima incontrano formati di ogni tipo, dal classico 8,5×5,5 cm all’elegante e pratico formato quadrato 5×5 cm. Anche dal punto di vista delle finiture, Elettra Officine Grafiche permette di scegliere tra stampa fronte e retro, a colori o in bianco e nere.

Andando perfino a personalizzare la grammatura della carta e l’eventuale plastificazione, disponibile nei formati opaco, lucido e soft touch, la tipografia online Elettra offre prezzi vantaggiosi e spedizioni rapide nel giro di 24-48 ore, sia per basse sia per alte tirature, per offrire biglietti da visita professionali di qualità e in grado di esaltare al meglio il proprio stile e la propria immagine in ogni occasione.