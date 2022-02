Javascript è un linguaggio di programmazione che viene utilizzato dagli addetti ai lavori ormai da qualche decennio, ma ancora oggi è essenziale per la creazione di siti web multimediali ma anche di applicazioni per dispositivi mobili. Un linguaggio davvero molto presente e per questo motivo molto studiato dagli aspiranti programmatori sparsi in tutto il mondo.

Un corso di javascript permette quindi di avere una preparazione altamente spendibile in tantissimi ambiti ed è per questo che Aulab – azienda italiana che si occupa di formazione informatica – ha inserito lo studio di questo linguaggio all’interno dei suoi percorsi che prefiggono di creare una preparazione solida ai futuri coder, concentrandosi a livello didattico ma non dimenticandosi dell’aspetto pratico, utile per trasformare il proprio sapere in saper fare.

Per diventare davvero bravi con Javascript, ma il discorso si applica ovviamente a qualsiasi altro linguaggio di programmazione, serve esercitarsi in maniera attenta per chiarire gradualmente gli aspetti più indigesti e sedimentare tutti i vari passaggi in maniera meticolosa, in modo che gli stessi col tempo diventino quasi automatici.

Molte persone, soprattutto all’inizio del proprio percorso, non sanno come procedere per affinare la propria preparazione. Ecco qualche consiglio pratico per riuscirci.

1. Lavoro diretto sui propri progetti

Potrà sembrare un consiglio quasi ovvio, ma concentrarsi nella creazione di progetti propri con Javascript è il modo migliore per affinare le proprie capacità, incidendo in maniera decisiva sulla propria autostima. Non è necessario cominciare da lavori troppo complessi, basterà accrescere la difficoltà operativa di volta in volta, senza esagerare. Meglio concentrarsi sulla comprensione del funzionamento del linguaggio a livello pratico.

Il secondo passaggio è quello di rivedere a distanza di tempo quello che si è riusciti a creare, provando a migliorarlo e a implementarlo con funzioni più avanzate che nel frattempo si è riusciti a imparare. L’esperienza non aiuta soltanto a sedimentare nuove conoscenze, ma ad affrontare gli stessi problemi con un occhio diverso.

2. Sfide online

Se invece si ha uno spirito competitivo ci si può cimentare in una delle tantissime challenge presenti sui siti specializzati, sui blog e sui forum di appassionati. La risoluzione di problemi avanzati è in primo luogo molto divertente e permette uno scambio di vedute con le persone coinvolte nella stessa sfida. In qualche caso sarà necessario cimentarsi nella creazione di una vera e propria applicazione, e questo non potrà che influire positivamente sulle proprie capacità e sul bagaglio d’esperienza.

3. Partecipazione a un progetto Open Source

Anche dare il proprio contributo all’interno di un progetto aperto all’implementazione, permette di partecipare alla vita un’applicazione che esiste per davvero, vedendo da vicino il modus operandi degli altri professionisti. Inoltre questo tipo di attività può essere inserita tranquillamente nel proprio curriculum e solitamente viene valutata in termini molto positivi dal recruiter di turno.

4. L’importanza delle Community

Essendo uno dei linguaggi più usati e conosciuti nel mondo della programmazione, Javascript può contare su una comunità di esperti sempre aperti al confronto e utili per la crescita delle proprie conoscenze. I forum sono animati da appassionati che si cimentano in discussioni e progetti, tenendo sempre in considerazione il parere di tutti, anche quello degli utenti appena arrivati. Questo rende l’esperienza molto utile a livello di crescita professionale perché si basa su problemi reali, con consigli e strategie pensate da persone con lo stesso tipo di background.

5. Diario di viaggio personale

La rete è ormai piena di bloggers e vloggers che raccontano la propria vita e parlano delle proprie passioni ad un’audience variegata, spesso costituita da persone con lo stesso tipo di interessi. Una buona idea per aumentare il confronto su certe tematiche e sui propri lavori è quella di condividerle all’interno di un diario di viaggio che racconti i vari aspetti che riguardano il proprio percorso formativo.