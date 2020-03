Aprire un conto corrente aziendale è, per chiunque si trovi a capo di un’impresa, una grande necessità. Oggi vogliamo introdurti al mondo di Penta Banking, una società di fintech che potrebbe esserti di grande aiuto nell’apertura di un conto (e non solo). Penta può rappresentare per le aziende, ma anche per le startup, una vantaggiosa soluzione. L’apertura del conto è davvero molto semplice, infatti, basta registrarsi ed avviare le procedure chieste per l’apertura del conto. Verranno effettuate delle verifiche e se l’esito è positivo si potrà procedere con la sua apertura.

Scopriamo di più sull’argomento.

Perché aprire un conto corrente aziendale?

Tutti gli articoli su imprenditoria e business potranno confermartelo: aprire un conto corrente aziendale è obbligatorio per le società di persone e per quelle di capitali. Sono tantissime infatti le forme giuridiche che prevedono questa soluzione, la quale, tuttavia, torna utile per snellire tutte quelle azioni che si occupano della gestione delle finanze e della produttività di un’impresa.

Sebbene tale misura sia obbligatoria, quindi, possiamo riconoscere in essa una reale e preziosa utilità, ancor più visibile in tutte quelle operazioni quotidiane che siamo costretti ad effettuare per tenere sotto controllo contabilità e amministrazione finanziaria.

Scegliere il conto corrente giusto ha, ad ogni modo, il suo peso. Affidarti, ad esempio, ad un istituto bancario che è solito dilungare i tempi o rendere i processi di apertura del conto business estenuanti e difficili da seguire, potrebbe rallentare te e la produttività della tua azienda. Ecco perché oggi vogliamo parlarti di Penta Banking, che è per noi, e per un numero elevatissimo di imprenditori, una soluzione affidabile, svelta e sicura. Scopriamo di più.

Che cos’è Penta Banking?

Penta Banking è una società di fintech, il cui ruolo e intento è quello di fare da intermediario tra l’istituto bancario e il cliente.

La piattaforma nasce nel 2018, in Germania, a Berlino, come un progetto innovativo e solido, ben accolto poi in Italia e in altre realtà europee. In soli due anni è riuscita a raggiungere oltre 16.000 clienti e nel 2019 è entrata in Italia. L’obiettivo principale di quest’azienda è quello di rendere più semplice il business banking.

Alla base della diffusione di tale progetto, vi è l’affermazione del fenomeno della tecnofinanza, ossia un modo fornito agli utenti di gestire autonomamente le proprie finanze attraverso la tecnologia; un po’ come avviene quotidianamente quando effettuiamo pagamenti e transazioni.

Grazie alle partnership strette nel tempo, tra le quali possiamo annoverare Credimi e SumUp , Penta Banking è riuscita ad ottenere grande successo nell’Europa Continentale e non solo.

I suoi servizi – forniti appunto attraverso una piattaforma intuitiva e grazie alle principali tecnologie di comunicazione e informazione – sono oggi indispensabili per i suoi clienti.

Ma quali sono i vantaggi che potrai trarne affidandoti a questa società?

Di sotto, qualche utile indicazione.

Perché scegliere Penta Banking?

Penta Banking è un progetto che ha la volontà di semplificare la vita lavorativa e quotidiana dei suoi clienti. Uno dei servizi più utili, tra quelli offerti dalla società, è sicuramente l’apertura di un conto business, che avviene in tempi record e attraverso qualche semplice clic.

L’applicazione mobile del servizio permette agli utenti di monitorare in tempo reale le proprie finanze o anche la contabilità, che può essere limata giorno per giorno attraverso la digitalizzazione degli scontrini e il monitoraggio attento delle spese.

Insomma, con Penta Panking potrai gestire in piena autonomia il tuo conto corrente aziendale, senza dover raggiungere le filiali o richiedere l’assistenza di un consulente.

Tanti altri comunque sono i servizi offerti ai clienti della società di fintech, che fornisce alla sua cerchia un supporto completo. Vediamo come.

Quali sono gli altri servizi di Penta Banking?

Con Penta Banking è possibile anche richiedere prestiti e finanziamenti a lungo termine. Le partnership che la società ha stretto permettono ai clienti della piattaforma di poter beneficiare di questa possibilità e di tante altre ancora.

Inoltre, la società accompagna start up e PMI nella crescita del proprio business e del proprio fatturato, fornendo ad esse gli strumenti necessari ad ampliarsi o affermarsi sul mercato.