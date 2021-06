L’identità digitale europea permette ai cittadini e alle imprese di identificarsi o confermare le informazioni personali. Può essere adoperata in modalità online e offline. In questo momento solo il 60% della popolazione dell’Unione Europea può usufruire della carta d’identità elettronica. Il numero però di persone che possono autenticarsi tramite un e-ID è però in continuo aumento di anno in anno.