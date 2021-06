Perché il gioco online si sta rivelando un buon investimento

Per quelle imprese di intrattenimento e le persone che hanno investito in casinò e giochi sia mobili che online, gli ultimi 24 mesi hanno rappresentato una crescita fenomenale. Internet permette di giocare ai giochi ogni volta che si vuole, da qualsiasi luogo ci si trovi. Tale convenienza ha probabilmente portato a una crescita senza precedenti in questo settore.

L’industria europea del gioco d‘azzardo online è la più grande in Italia, seguita dal Regno Unito, e vale oltre 37,3 miliardi di euro. In Italia, il mercato online sta crescendo considerevolmente, mentre i punti vendita di giochi e scommesse fisici hanno visto un netto calo delle entrate. È per questo motivo specifico che il settore del gioco e del gioco d’azzardo è considerato essere la prossima grande opportunità di investimento. Oppure, per coloro che hanno già questi titoli, il loro investimento dovrebbe rendere a breve e medio termine.

L’industria del gioco d’azzardo online spazia dalle slot online al poker ad alta posta e ai giochi di bingo a 1 centesimo. È anche un settore che adesso include una varietà di giochi retrò online e scommesse sportive. La gamma e la varietà sono in costante crescita, poiché gli sviluppatori cercano di rimanere sul pezzo e la base di clienti cresce. Nuovi giochi di casinò vengono rilasciati regolarmente, con gli ultimi che presentano chiari riferimenti alla cultura popolare del cinema e della televisione per aumentare la domanda.

Crescita continua con nuovi ingressi nel settore.

Il numero di nuove imprese di gioco online è stato significativo in quanto il numero di giocatori è aumentato. A causa della chiusura del gioco nei luoghi fisici, dell’aumento della distanza sociale e della facilità di accesso al settore dei giochi online, il gioco online è cresciuto molto in Italia. C’è davvero ancora un mercato per i casinò tradizionali, ma solo i grandi casinò hanno superato questa crisi, mentre i casinò più piccoli hanno chiuso bottega e sono andati online.

Crescita sostenibile o un fuoco di paglia?

Quando si fa un’analisi dell’industria come questa, è importante differenziare tra le offerte rispettabili e consolidate rispetto a quelle che hanno accesso a pochi giochi e stanno cercando un rapido profitto. Un investimento in questo settore deve essere con quelli che hanno una reputazione nel settore o, se sono delle new entry, quelli per i quali hai fatto un’analisi finanziaria completa.

Si prevede un’ulteriore crescita del settore, quindi è una buona idea farsi coinvolgere sin dalle prime mosse, dato che questo è un settore in rapida evoluzione, quindi vale la pena impegnarcisi subito. Ci si aspetta che ci sia una crescita sostenuta per i leader dell’industria, ma sulla base dell’incertezza relativa al fatto che i casinò fisici apriranno presto, i nuovi arrivati nel settore potrebbero aver atteso troppo a lungo.

Il mercato del gioco d’azzardo e del gioco online in Italia sta vedendo la più grande crescita di tutti i settori dell’intrattenimento in Europa al momento, e come opportunità di investimento, il settore rimane positivo. Come per qualsiasi decisione d’investimento, dovrai fare le tue considerazioni per trovare l’azienda specifica o la gamma di opzioni d’investimento, ma come settore, la scena italiana del gioco d’azzardo sembra una scommessa sicura sia per ora che per il futuro. Assicurati di investire in siti web e fornitori legittimi. Per farlo, assicurati di cercare le licenze ufficiali visualizzate sulla pagina e cerca il sito web dell’ente che rilascia le licenze.