TeleTrade: Oro e Azioni dopo i nuovi record di inflazione

La domanda del mercato per i contratti sull’oro è notevolmente aumentata sulla scia dei nuovi dati record dell’inflazione pubblicati questa settimana negli Stati Uniti. I futures con scadenza a dicembre sono saliti sopra $1.870 per oncia e pensare che una settimana fa facevano fatica a superare la cifra di $1.800.

La causa principale dell’incredibile aumento sono stati i numeri ufficiali sull’indice dei prezzi al consumo (CPI). A partire da luglio e nel corso dei quattro mesi successivi, le indicazioni non sono state superiori al 5,4% su base annua ma improvvisamente questo valore è salito del 6,2% rispetto ai dati di ottobre 2020. Il 3 novembre, i membri della Federal Reserve annunciavano che il lento ritmo di tapering per la stampa del dollaro era causato dall’inflazione, anche se è un fenomeno transitorio, ha lasciato tutti gli investitori spiazzati.



I sondaggi sulle risorse affidabili fornito da esperti, hanno suggerito che l’aumento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari potrebbe prima o poi causare un altro balzo su quasi tutte le componenti inflazionistiche, ma per ora le previsioni medie sono limitate alla crescita prevista dello 0,4% del valore totale dell’IPC 5,8%. Nel nuovo millennio, il picco dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è stato del 5,6% nell’agosto 2008, dopo quasi 30 anni. È interessante notare che anche il Core CPI negli Stati Uniti, che non include affatto i prezzi dell’energia e dei generi alimentari, ha battuto il record datato 1991, passando dal 4,0% di settembre al 4,6% di fine ottobre.



I prezzi nella vita reale differiscono da tutte queste statistiche “medie”. Ad esempio, l’indice informale delle colazioni tipiche del Financial Times, che include caffè mattutino, zucchero, latticini, farina d’avena, grano e succo d’arancia, ha registrato un aumento del 63% dal 2019, commenta Responsabile della gestione del portafoglio di TeleTrade Ilya Frolov.



A soffrirne, però, non sono solo i consumatori comuni, ma anche la classe media così come i ricchi che non riescono a dormire bene a causa della loro febbrile ricerca di soluzioni per risparmiare denaro. Hanno investito principalmente in azioni delle principali società globali per molti mesi, alzando gli indici azionari su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma in un momento critico di nuovi picchi di inflazione sono tornati parzialmente all’oro. Tuttavia, dato che l’oro non porta ancora un reddito garantito diretto e che i prezzi spot dell’oro hanno oscillato ampiamente da $1.450 a $2.075 durante la pandemia nel 2020, molti investitori devono avvicinarsi all’oro con cautela soprattutto se i prezzi superino i $1.900 o si avvicinino nuovamente a $2.000 .



Come mostrano le osservazioni attuali, detenere azioni commerciali di azionariati popolari o persino aggiungere azioni con crescita stabile ai portafogli, quando compaiono riduzioni di prezzo delle azioni, potrebbe ancora essere la scelta di base per la maggior parte della folla di mercato. Dopotutto, la Federal Reserve ha già deciso di stampare altri 195 miliardi di dollari prima del nuovo anno per acquistare più buoni del Tesoro e attività ipotecari.

Dopo questa decisione sono emersi nuovi dati sull’inflazione negli Stati Uniti ed è improbabile che la cambino. Anche la Banca centrale europea non ha espresso alcun desiderio di ridurre il suo programma di stimolo da 1.85 trilioni di euro.

Il denaro contante, anche se continua ad essere collocato in obbligazioni pubbliche o societarie a basso rendimento, continua a deprezzarsi. Ciò significa che sia le azioni che i beni auriferi continueranno molto probabilmente a competere l’uno e l’altro in popolarità per i cuori e le menti degli investitori. In effetti, possono facilmente ricostituire i loro portafogli con entrambi, utilizzando solo un approccio individuale ai rapporti proporzionali.

Resta sempre aggiornato sull’andamento dei mercati finanziari con il Calendario Economico di TeleTrade



Ilya Frolov,

Responsabile della gestione del portafoglio di TeleTrade



Disclaimer:

L’analisi e le opinioni fornite nel presente documento sono intese esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non rappresentano una raccomandazione o un consiglio di investimento da parte di TeleTrade.