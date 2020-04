Come aprire un conto corrente aziendale, perché farlo e quale scegliere?

Il conto corrente aziendale per il business non è solo un obbligo di legge, ma anche oggettivamente una comodità perché permette di ottimizzare la gestione della propria attività e dei relativi flussi di denaro. È per questo motivo che oltre alle imprese che sono obbligate ad aprirlo, lo fanno anche moltissimi professionisti e lavoratori con partita IVA.

Scindere fra patrimonio personale e quello legato al proprio lavoro infatti ha diversi risvolti positivi. Oltre alla praticità, l’apertura di un conto corrente aziendale permette una più facile analisi dei costi e delle spese con la conseguenza che diventa più rapido e semplice ottimizzare i flussi per un maggior profitto e risparmio economico. Un valore aggiunto questo che rende il conto corrente business uno strumento da avere assolutamente.

Le modalità di apertura e le tipologie di conto corrente business oggi sono diverse: ci sono condizioni più o meno vantaggiose, servizi più o meno completi, istituti bancari e istituti di pagamento differenti. La scelta però, se ci si informa bene, non è cosa poi difficile da fare: la soluzione migliore è il conto corrente aziendale online. Primo fra tutti, innovativo e unico è di certo il conto corrente Qonto, non solo per la facilità d’utilizzo e l’accessibilità, ma anche per la qualità e la rapidità con cui consente di eseguire le operazioni.

Come aprire un conto corrente aziendale online?

Aprire un conto business con l’istituto di pagamento online Qonto, è molto più rapido e immediato di quanto non lo possa essere farlo con una tradizionale banca. Se in quest’ultima è infatti necessario prendere appuntamento e dare immediatamente tutti i dettagli sull’uso del conto, le figure che possono usarlo etc., in un conto corrente aziendale online tutto è molto più elastico e semplice. Dopo l’apertura infatti è possibile definire i dettagli di utilizzo e ultimare l’apertura con tutta calma (eventuali modifiche si possono fare sempre online).

Per quanto riguarda l’interrogativo su come aprire un conto corrente aziendale online in termini di documentazione, la risposta è la seguente.

È importante sapere che gli istituti di pagamento sono obbligati a fare i controlli KYC, atti a verificare che vi siano le condizioni necessarie per poterlo fare: si dovranno quindi fornire: i documenti di identità dei proprietari (soci) dell’impresa. Nello specifico almeno due in corso di validità: di solito il Passaporto o la patente come primo documento di identità e la Carta d’identità elettronica o la Tessera Sanitaria come secondo documento.

A questa serie di verifiche si aggiungono anche i controlli KYB, ovvero quelli relativi all’attività imprenditoriale della società, in sostanza, si identificano le attività della stessa per assicurarsi siano lecite: va quindi presentata una visura camerale aggiornata o, nel caso dei professionisti e delle partite iva, un modello unico o un certificato di apertura di partita IVA.

Quale conto corrente per il tuo business?

Il conto corrente aziendale è un strumento che può davvero fare la differenza nella gestione di un’azienda, nonché del business di professionisti e partite iva. Ecco che quindi scegliere la migliore soluzione disponibile diventa fondamentale. Questo tanto più che, dal momento che i conti aziendali non sono mai a costo zero, la qualità del servizio diventa un elemento decisivo di scelta.

In tantissimi oggi, fra PMI, professionisti e lavoratori autonomi, per l’apertura del conto corrente business online scelgono di affidarsi a Qonto, un compagno di business considerato da questi oggi indispensabile ed insostituibile. Esso si caratterizza per trasparenza, qualità, convenienza, ma anche per le tante funzionalità per il business che mette a disposizione, come ad esempio la possibilità di inviare e ricevere pagamenti in diverse modalità, per la possibilità di avere più accessi al conto, compreso quello per il commercialista, di creare carte di debito nominative per i propri dipendenti e per la l’amministrazione che può avvenire comodamente e sempre online al 100% dall’apertura alla gestione quotidiana.