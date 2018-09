Investire in appartamenti di lusso, consigli utili

Con la crisi immobiliare degli ultimi anni viene da chiedersi se è ancora conveniente investire nel mattone. A far indietreggiare molti potenziali acquirenti sono state anche le condizioni fiscali, che hanno subito delle modifiche a svantaggio dei proprietari di immobili e hanno messo in allerta tutti coloro che hanno da sempre ritenuto la casa come un investimento vero e proprio. Ebbene, nonostante i presupposti non siano davvero favorevoli, è possibile affermare che investire nel mattone ad oggi offre ancora grandi opportunità, soprattutto se si tratta di acquistare appartamenti di lusso . Scopriamo perché.

Occasioni di acquisto per appartamenti di lusso

La crisi, i costi fiscali elevati e la necessità di liquidità immediata ha cambiato le prospettive per buona parte della classe media che ha così iniziato a vendere gli immobili di proprietà, contribuito ad aumentare l’offerta presente sul mercato e creando occasioni favorevoli per gli acquirenti. La medesima prospettiva ha portato anche i proprietari di immobili di lusso a vendere proprietà prestigiose tra cui ville e appartamenti di grande valore. Il fenomeno ha interessato non solo l’Italia, ma il mondo intero, e questo ha portato la clientela in cerca di immobili di pregio a trovare la grande occasione nella location desiderata. Certamente non è così semplice individuare l’affare giusto e per questo bisogna avvalersi di gruppi specializzati nella vendita e acquisto di appartamenti di lusso, come ad esempio Sotheby’s. Le offerte sul mercato sono davvero tantissime, ma occorre l’esperienza e la competenza di broker esperti per portare ad occasioni mirate a comprare immobili di pregio a prezzo affare.

Prezzi variabili da città a città

Chi ha una buona disponibilità economica può trovare le occasioni giuste per comprare un appartamento di lusso e investire in qualcosa che fino ad oggi è un trend in crescita e promette buone prospettive anche per il futuro. Ovviamente comprare una casa di lusso in Italia non è alla portata di tutti e i prezzi possono variare da città a città, anche se in genere la più costosa è Milano e poi Roma, Firenze, Venezia. I più costosi sono gli appartamenti di lusso situati nei centri storici e dotati di caratteristiche architettoniche particolari che le differenziano dalle altre abitazioni, ma anche di alcuni comfort e tecnologie all’avanguardia che sono ritenute essenziali per abitare comodamente la casa.

Ritorno dell’investimento

Per poter fare una scelta oculata bisogna fare una stima reale dell’immobile, basandosi, oltre che sui prezzi di mercato dell’area in cui è allocato, anche sulla sua posizione geografica, sulle richieste della zona, sulla storicità dell’immobile e sui costi fiscali richiesti dallo stato in cui si trova. Dopo avere fatto tutte le relative valutazioni, bisogna anche capire se c’è un ritorno nell’investimento dal punto di vista finanziario: ad esempio, se si decide di dare in locazione l’appartamento di lusso, è necessario capire se i ricavi coprono la spesa sostenuta almeno del 5%. In ogni caso, è sempre bene sottolineare che comunque sia l’immobile è un bene il cui valore dura nel tempo, anzi, nel caso dell’appartamento di lusso, aumenta di valore. Naturalmente, se l’immobile di lusso in questione viene acquistato con un 20% in meno del suo reale valore allora il ritorno dell’investimento è decisamente assicurato e potenziato.

Gli appartamenti di lusso ancora oggi rappresentano dunque una scelta decisamente vantaggiosa per investire nel mattone e assicurarsi una sorta di rendita nel tempo che è sempre più destinata a salire. Le quotazioni degli immobili di lusso hanno registrato incrementi sempre maggiori e anche rivenderli dopo tempo garantisce molto più del denaro investito al tempo dell’acquisto. Farsi guidare nella scelta di un appartamento di lusso da un broker esperto è la migliore soluzione per fare un acquisto mirato alle proprie necessità.