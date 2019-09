Soluzione Tasse di Gianluca Massini Rosati apre a Milano. Ecco i commercialisti del futuro

Centinaia di persone a Milano all’inaugurazione della prima sede italiana di Soluzione Tasse, la prima società di pianificazione fiscale per PMI che unisce un network di commercialisti che sta rivoluzionando la professione e propone un modello di consulenza innovativa per i propri clienti.

L’azienda è stata fondata da Gianluca Massini Rosati, che usò la forza del marketing online per diventare famoso come l’escapologo fiscale, per poi far emergere la sua figura di imprenditore -innovatore, speaker e autore di 2 libri bestseller con BUR Rizzoli.

Grazie ai suoi libri, corsi, tour e conferenze in giro per l’Italia, negli ultimi 3 anni ha permesso ad oltre 30.000 imprenditori e professionisti di sviluppare la propria intelligenza fiscale, portandoli a capire le regole del fisco italiano e di conseguenza a pagare meno tasse in modo onesto e legale.

“La professione sta cambiando velocemente – commenta Gianluca Massini Rosati – nel giro di massimo 5 anni, il commercialista come lo conosciamo oggi non ci sarà più e chi non lo comprende adesso è destinato a scomparire”.

Tra fatturazione elettronica e digitalizzazione della burocrazia, infatti, molti dei tradizionali compiti dei commercialisti si stanno assottigliando e con essi i guadagni. “Un’azienda oggi – continua Massini Rosati – non ha bisogno di qualcuno che gestisca la contabilità e si occupi solo degli F24, per i quali ci sono strumenti automatici sempre più avanzati, come il nostro Xriba, per esempio. Ha bisogno di qualcuno che abbia una visione strategica dell’approccio al fisco, che salvaguardi e anzi aiuti l’impresa a crescere”.

Questa la filosofia è condivisa da decine di commercialisti, tutti regolarmente iscritti all’ordine, che hanno aderito a Soluzione Tasse e che assistono oltre 3 mila piccole e medie imprese sparse sul territorio italiano, per le quali hanno ottenuto un risparmio fiscale dal 20% al 70%, in modo lecito e fiscalmente inattaccabile.

“Ogni azienda è a sé, ha una storia e caratteristiche uniche. Applicare una consulenza standard non può garantire il giusto risultato in termini di pianificazione fiscale. Per questo il nostro approccio è tailor made, grazie a team multidisciplinari e flessibili che insieme studiano caso per caso identificando la migliore strategia possibile per il singolo cliente. Un approccio che normalmente è riservato solo alle grandi imprese. Noi lo rendiamo possibile anche per PMI e professionisti” – spiega uno dei commercialisti presenti all’inaugurazione della sede, che ha visto una vera e propria maratona di formazione gratuita con esperti e professionisti che si sono alternati sul palco fino a tarda sera.

A seguire l’evento dall’inizio alla fine oltre 250 imprenditori che hanno deciso di affidarsi a Soluzione Tasse e alla sua ampia offerta di servizi. Una formula di successo a giudicare dalle opinioni dei presenti. “Non sapevo nulla di fisco e in passato mi sono affidato al commercialista sbagliato – racconta Davide, imprenditore nel settore edile. – Ho scoperto che ho pagato molte tasse non dovute. Oggi sto imparando come gestire al meglio la mia azienda e il team di Soluzione Tasse in questo è un alleato insostituibile”.

Soluzione Tasse in numeri

I numeri di Soluzione Tasse sono in crescita continua, in soli 3 anni dalla sua costituzione ha raggiunto i 7 milioni di fatturato e prevedere di arrivare oltre gli 11 nel 2019; questo nonostante l’ostilità di alcuni ambienti, tra i quali lo stesso Ordine Nazionale dei Commercialisti che teme la concorrenza per le formule di consulenza tradizionali.

In alcuni casi non sono mancati attacchi da parte della categoria che gridavano alla truffa, per la comunicazione colorita, decisa e senza peli sulla lingua che Gianluca Massini Rosati aveva utilizzato in alcuni contesti Social.

Come spiega un altro commercialista del network, “non c’è nulla di illegale in quello che facciamo. Semplicemente rendiamo alla portata delle piccole e medie imprese quello che fino a oggi solo le grandi aziende hanno potuto permettersi. Perché il fisco è uguale per tutti, ma le attività imprenditoriali sono molto diverse tra loro e capire le specificità di ciascuna è fondamentale. Questo molti colleghi non l’hanno ancora compreso, ma è l’unica strada possibile. Se ne renderanno conto tutti nel giro di pochi anni”.

Il fondatore Gianluca Massini Rosati, (da settembre 2019 in tour per l’Italia) ha 38 anni e vanta già una biografia da imprenditore seriale di successo che dichiara aprendo il proprio intervento sul palco: “Ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire non avere il polso delle proprie aziende e rischiare di fallire, per questo ho deciso di aiutare gli altri, creando Soluzione Tasse e piattaforme di intelligenza artificiale come Xriba”.