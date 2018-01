E-commerce: il servizio XPay di Nexi semplifica l’accettazione dei pagamenti online

XPay è una piattaforma per l’accettazione dei pagamenti online messa a punto da Nexi, azienda nata dalla partnership tra CartaSi e ICBPI con l’obiettivo di fornire soluzioni di qualità per i pagamenti digitali. I servizi forniti da Nexi sono attualmente i più diffusi in Italia tra gli esercenti online.

Ecco alcune caratteristiche significative della piattaforma XPay:

* Massima sicurezza delle transazioni;

* Semplicità di configurazione mediante un plug-in e assistenza tecnica;

* Possibilità di customizzazione;

* Ottimizzazione per tutti i device digitali e tutti i canali;

* Facile integrazione con il proprio sito mediante un efficace pulsante di checkout;

* Integrazione possibile con qualunque tipo di sito o portale di e-commerce;

* Possibilità di accettare pagamenti a livello globale in tutte le valute mediante i principali circuiti internazionali (VISA, Visa Electron, V-Pay, Mastercard, Maestro, American Express e Diners) oppure tramite wallet o integrazione con PayPal;

* Inclusione di un back office semplice e completo;

* Rapida attivazione (si effettua online nel giro di 48 ore).

Il servizio XPay è declinato in tre versioni:

XPay Easy: pacchetto dedicato ai piccoli merchant, poco costoso e di semplice utilizzo;

XPay PRO: preferibile per aziende di e-commerce di dimensioni medio-grandi, che ricevono un grande numero di ordini e possono beneficiare del servizio Oneclickpay (che memorizza i dati dei clienti per i pagamenti successivi velocizzando le operazioni) e del servizio recurring (che fornisce un link a una pagina dedicata agli addebiti ricorrenti dei clienti;

XPay Full: consigliabile a merchant con vasto giro di affari, che necessitano di soluzioni del tutto personalizzate. Il pacchetto garantisce l’integrazione server to server e il servizio MO.TO. (mail order – telephone order).

Cliccando sul link iniziale sarà possibile visualizzare una simulazione che illustra in maniera chiarissima come potrebbe funzionare il pagamento dei clienti del proprio e-commerce.