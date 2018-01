Da alcune indagini effettuate dal sito www.prestitipersonali.com, anche per il 2018 si prospettano molte novità positive per i consumatori che si accingono ad accendere un prestito o che sono comunque intenzionati a farlo. Sono infatti molte le offerte che consentono di ottenere prestiti personali a tassi davvero competitivi, grazie anche alla congiuntura economica positiva. Le condizioni variano leggermente a seconda della finalità per cui viene richiesto il prestito: se infatti in linea generale il prestito personale viene spesso richiesto per l’acquisto di un’automobile, di uno o più elettrodomestici o per lavori in casa, è anche vero che tra le finalità di un finanziamento è possibile trovare anche il consolidamento debiti e la liquidità.

Queste due ultime tipologie di prestito hanno solitamente tassi di interesse più alti rispetto alle altre finalità, ance se è possibile comunque trovare offerte davvero competitive.

Prestiti personali: ultime novità 2018

Tra le ultime novità che riguardano i prestiti personali di inizio 2018, una delle più importanti è quella relativa all’offerta di Fiditalia per l’acquisto di automobile. Il sito https://www.prestitipersonali.com/ calcola il prestito di un importo di 10.000 euro e per una durata di rimborso rateale di 84 mesi, dove il prodotto Fidiamo permette di ottenere un prestito con TAN 5,80% e TAEG 6,07%, con rata mensile di 145,13 euro che rimane costante ed invariata nel tempo.

Da quello che si può vedere, il prestito di Fiditalia ha un tasso di interesse addirittura inferiore al 6% e molto vantaggioso dal punto di vista di quantità di interessi finali da rimborsare.

Sempre parlando di prestiti con tasso di interesse inferiore al 6% non possiamo non citare Agos, che con il Credito Personale finalizzato all’acquisto di un’auto permette di ottenere un finanziamento sempre alle suddette condizioni con una rata mensile di 145,37 euro.

Prestiti personali: novità ristrutturazione

Il discorso dei tassi di interesse si fa ancora più allettante nel caso in cui, invece, si sia alla ricerca di un prestito con finalità ristrutturazione casa. Agos ha lanciato infatti sul mercato una nuova offerta, sempre nell’ambito della gamma Credito Personale, che consente di accedere a condizioni davvero vantaggiose. Per un prestito da 10.000 euro con durata 84 mesi, infatti, il cliente può rimborsare l’importo in 84 mesi e con una rata di soli 143,86 euro: ma quello che stupisce è il tasso di interesse TAN, inferiore al 5,5% (precisamente il 5,45%) e con u<n TAEG del 5,67%.

Prestiti personali: i migliori per liquidità

Nel caso in cui si stesse cercando dei prestiti personali per liquidità, i tassi di interesse sarebbero come già detto leggermente maggiori ma tuttavia pur sempre competitivi grazie anche alla nuova offerta di Fiditalia con Fidiamo, che consiste in un finanziamento di 10.000 euro per 84 mesi, con Tan 7,90% e Taeg 8,30% e una rata mensile di 155,36 euro. Questo di Fiditalia può essere un prestito ideale nel caso di altre finalità non incluse in quelle normalmente classificate dalle società di credito.