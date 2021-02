Qual è la differenza tra strategia d’investimento finanziario e piano d’investimento finanziario?

Facciamo un po’ di chiarezza riguardo a due concetti abbastanza simili, ma spesso confusi: strategia vs. piano d’investimento finanziario. Nel mondo degli investimenti e della finanza le strategie d’investimento sono un insieme di regole basate su opinioni o convinzioni riguardo alle dinamiche delle attività finanziarie, che guidano l’investitore riguardo a quali prodotti acquistare e vendere, in quale quantità, e in quale momento. Le strategie finanziarie conosciute sono molto numerose, ognuna di presenta dei pro e dei contro, e può essere più o meno adatta in una determinata congiuntura economica. Tuttavia, il loro obiettivo è invariabilmente quello di massimizzare il rendimento dell’investimento in un certo lasso di tempo.

Un piano di investimento finanziario è qualcosa di più ampio, è una sorta di “progetto” indicante una successione di azioni molto bene definite basato anch’esso su regole che stabiliscono che cosa, quanto, quando e come comprare e vendere prodotti finanziari. Sembrerebbe una definizione ricalcata su quella di strategia di investimento, tuttavia occorre aggiungere un’importante distinguo: mentre le strategie d’investimento tentano di sfruttare proprio le inefficienze e le incertezze dei mercati finanziari per ottenere un rapporto rischio/rendimento più alto di quello medio del mercato, i piani d’investimento sono invece dei tentativi per governare le inefficienze e le incertezze dei mercati con il fine di raggiungere in ogni caso gli obiettivi di vita stabiliti da chi investe (pensione integrativa, studi per i figli, esigenze di salute, mantenimento del proprio tenore di vita ecc.). Per dirla in modo diverso, mentre le strategie sono guidate dall’evoluzione dei mercati finanziari, i piani sono guidati dalla vita dell’investitore. Ciò non toglie che i piani si servano di strategie e che la scelta di una strategia implichi sempre delle valutazioni di tipo soggettivo sulle preferenze dell’investitore.