Se sei un trader principiante è normale che ti stia chiedendo cos’è e come funziona il forex trading e soprattutto se funziona davvero.

In sintesi vi possiamo dire che si tratta dell’attività di compravendita di valute. Ma come mai tutto questo interesse per questo tipo di investimento online?

Certamente a causa dell’attuale crisi finanziaria, determinata principalmente dalla pandemia di COVID-19, diverse persone si sono messe alla ricerca di forme di investimento sicure e pratiche.

Attenzione il forex trading è un investimento sicuro solamente se lo si fa con professionalità e affidandosi a broker online certificati e regolamentati.

Se non si vuole fallire, è fondamentale possedere una formazione completa, che permetta di comprendere prima di tutto cosa è il trading forex e il suo funzionamento.

Cos’è il forex trading?

Il Forex (FX) è l’abbreviazione di foreign exchange market. È un mercato OTC che è l’acronimo di over-the-counter, dove gli investitori possono sia comprare che vendere coppie di valute, quindi stiamo parlando del mercato valutario.

È aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, ed è il mercato più grande e più liquido del mondo.

Si tratta perciò del mercato dei cambi, all’interno del quale vengono scambiate coppie di valute come EUR/USD, dove la prima è chiamata “valuta di base” e la seconda è la “valuta quotata”.

Le coppie di valute sono suddivise in diverse categorie:

coppie di valute principali: si tratta delle più popolari al mondo e sono EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD;

coppie di valute minori: non contengono il dollaro americano USD, come ad esempio EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/YEN, EUR/AUD e EUR/CHF;

coppie di valute esotiche: sono composte dal dollaro USA associato a valute internazionali che non rientrano tra le sette maggiori, come USD/HKD, USD/SGD, USD/THB e USD/MXN.

Come funziona il forex trading?

All’interno del mercato forex acquirenti e venditori scambiano una valuta ad un prezzo che è stato stabilito precedentemente. È il mezzo tramite il quale si converte una valuta in un’altra.

Tra i partecipanti al mercato forex, ad avere maggiore influenza sulla formazione dei prezzi di cambio delle coppie di valute sono le banche centrali. Questo perché sono i fornitori di moneta per ogni singolo paese.

Anche i piccoli investitori, dato il loro numero elevato, possono influire, anche se in maniera più leggera, sul mercato.

La domanda e l’offerta di valute è in continua evoluzione, e questo ognuno può constatarlo personalmente prendendo in analisi l’andamento dei prezzi sui grafici.

Un modo per imparare e comprendere meglio il forex consiste nell’esercitarsi tramite il conto demo, offerto gratuitamente dai migliori broker regolamentati, che permette di investire utilizzando soldi virtuali.

Si ha a che fare con la valuta di base, che è la prima di una coppia forex, e con la valuta quotata, che è la seconda di una coppia forex. Generalmente la valuta base è quella con la maggiore liquidità.

Il prezzo visualizzato sul grafico corrisponde alla somma della valuta quotata che è necessario pagare per acquistare un’unità della valuta base.

La coppia di valute si può sia comprare che vendere, esattamente si parla di speculazione sui movimenti futuri dei prezzi. Perciò il guadagno può derivare sia dall’aumento che dalla diminuzione del valore di una valuta rispetto ad un’altra.

Al mercato dei cambi, la formazione dei prezzi è data dal numero sia dell’offerta che della domanda. Perciò si verifica un aumento del prezzo ogni qualvolta viene acquistata una valuta, creando così una maggiore domanda sul mercato. Al contrario si verifica un calo del prezzo ogni qualvolta viene venduta una valuta, creando in questo caso una maggiore offerta sul mercato.

Come investire nel forex trading?

Si può investire nel forex trading tramite i CFD (Contract for Difference), che non sono altro che strumenti finanziari che hanno contribuito alla trasformazione del mercato. Permettono di investire in diverse attività finanziarie, come appunto le valute, puntando verso l'alto o verso il basso.

Ciò sta a significare che si può speculare sia sul rialzo che sul calo dei prezzi delle valute. Quindi se si pensa che in futuro il valore subirà un aumento allora si deve procedere con l’acquisto, invece se si crede che il valore scenderà, in tal caso di deve procedere con la vendita.

Grazie alla leva finanziaria è possibile ottenere, in caso di esito positivo, un profitto maggiore investendo solamente un piccolo importo in rapporto all’intero valore dell’operazione, il resto viene versato dal broker.

Per effettuare questo tipo di investimento è necessario registrarsi presso un broker online che mette a disposizione una o più piattaforme di trading, tramite le quali è possibile accedere ai mercati finanziari, compreso quello forex.

Uno dei vantaggi, sono le commissioni che risultano essere le più basse in confronto ad altri mercati. Inoltre è possibile fare trading forex in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, tramite l’uso di app di trading.

Prima di procedere con l’investimento si consiglia di analizzare le condizioni di mercato, aiutandosi con l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. È anche importante realizzare e mettere in atto strategie di trading ben definite, dove si tiene conto ad esempio della durata dell’operazione, della gestione del denaro, degli eventi macroeconomici e di molto altro ancora, con lo scopo di effettuare investimenti efficienti.

Conclusioni

Il forex trading non ha niente a che fare con il gioco d’azzardo, non si deve prestare assolutamente attenzione a chi asserisce che si tratta di un sistema che offre l’opportunità di fare soldi in modo facile e molto veloce.

Al contrario necessita di una buona formazione, professionalità e calma. Ogni giorno e in qualunque ora della giornata il mercato forex offre certamente buone opportunità di investimento, ma solo affidandosi ad un broker forex di elevata qualità, certificato e autorizzato.