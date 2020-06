Bitcoin Evolution, ecco come funziona davvero

Il carattere poco chiaro e poco trasparente alla base del progetto di Bitcoin Evolution dovrebbe indurre gli aspiranti investitori a tenersi alla larga da questo sistema.

Già dalla home page di https://it.the-bitcoin-evolution.com/ si può intuire che c’è qualcosa che non va: le promesse roboanti non sembrano essere supportate da fatti reali. In effetti, non ci vuole molto per capire che si è alle prese con un sistema fittizio il cui solo fine è quello di ingannare gli utenti, e soprattutto che non esiste alcun algoritmo per il trading con i bitcoin.

Un ulteriore motivo per capire che se si vuole investire non si può fare a meno di scegliere broker professionali; per gli investimenti economici, invece, conviene sfruttare le potenzialità del copy trading.

Bitcoin Evolution non funziona

Sono tanti, purtroppo, coloro che negli ultimi tempi si sono resi conto di essere rimasti truffati da Bitcoin Evolution. Ma come hanno fatto queste persone a cadere in una trappola simile? In sostanza la piattaforma dichiara di essere in grado di garantire agli utenti incassi notevoli per mezzo delle monete virtuali e, nello specifico, attraverso i bitcoin. Ciò sarebbe possibile in virtù di un algoritmo segreto che avrebbe la capacità di identificare le migliori opportunità di mercato in funzione dei trend delle valute digitali.

L’algoritmo di Bitcoin Evolution

Sempre secondo ciò che viene millantato dai promotori della piattaforma, questo algoritmo avrebbe la capacità di prevedere l’andamento dei prezzi delle monete virtuali. In altri termini, mediante dei segnali di trading a dir poco miracolosi saprebbe quando scenderanno o cresceranno i prezzi di bitcoin.

Così, la percentuale di successo degli investimenti sfiorerebbe il 100%, e diventare ricchi sarebbe semplice come bere un bicchier d’acqua. Non ci vuole molto per capire che la realtà è ben diversa, e che tutte queste promesse sono solo fumo negli occhi.

Gli utenti truffati

Molti di coloro che si sono fidati di Bitcoin Evolution si sono accorti di aver perso i propri soldi quando ormai era troppo tardi. Per altro, non è certo questo il primo sistema che promette guadagni miracolosi: il web pullula di piattaforme simili, e il meccanismo di funzionamento è più o meno identico.

Se poi gli aspiranti investitori provano a contattare il servizio clienti per ottenere indicazioni più precise e per sapere che fine hanno fatto i loro soldi, tutto ciò che ottengono è rappresentato da risposte evasive che chiamano in causa supposti problemi tecnici in realtà inesistenti.

Si può investire con i bitcoin in sicurezza?

Gli investimenti in bitcoin sicuri sono possibili, ma non con Bitcoin Evolution. È importante, infatti, mettersi in cerca di piattaforme serie e affidabili che mettano gli utenti nelle condizioni di investire senza rischi. Sia chiaro: questo non vuol dire che non vi sia il rischio di sbagliare il proprio investimento, ma semplicemente che il denaro che viene depositato è tutelato e non può svanire da un momento all’altro, a differenza di quello che accade a chi si fida dei programmi di arricchimento rapido.

Non esistono guadagni facili

I guadagni facili nel mondo del trading con i bitcoin non esistono, e chi vuole aumentare le proprie probabilità di guadagnare non può far altro che concentrarsi sulla formazione, sfruttando i segnali di trading che vengono messi a disposizione dai migliori broker e magari facendo pratica con i conti demo.

Questi sono account di trading simili in tutto e per tutto a quelli reali, grazie a cui ci si può esercitare in totale serenità. Viene riprodotto il contesto di mercato reale ma non si investono soldi veri: quindi ci si può allenare tenendo il proprio capitale al sicuro.