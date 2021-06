Perché scegliere un software ERP per la contabilità aziendale

Sono ancora molto numerose le imprese italiane che non utilizzano correntemente un software organico di gestione aziendale. Eppure le proposte disponibili in rete sono molteplici, tanto che qualsiasi azienda può oggi trovare il software ERP che fa per le proprie specifiche esigenze. Le proposte sono molteplici, adatte anche alle piccole imprese o a quelle a gestione famigliare. Sono infatti soprattutto queste ad aver rinunciato all’utilizzo di programmi gestionali avanzati, preferendo ad essi soluzioni meno pratiche e spesso decisamente complesse da utilizzare.

Perché utilizzare un software ERP

Stiamo parlando di software ERP di ultima generazione, come ad esempio il gestionale all-in-one di weclapp. Le opportunità offerta da questo tipo di programma sono molteplici, a partire dall’avere a disposizione un’unica applicazione, con un’interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare. All’interno di questi software è presente una lunga serie di moduli, che permette di svolgere ogni compito in tempi rapidi, senza errori e sfruttando alcune opzioni di compilazione automatica. Oltre al magazzino, alle vendite, alla gestione fiscale e delle tempistiche, i nuovi software ERP contengono anche un CRM efficiente, che permette di monitorare e gestire costantemente il rapporto con il cliente, vero centro focale di tutta l’attività quotidiana. Ordini, pianificazione del lavoro, consegne e gestione del magazzino, oltre alla gestione contabile tutti questi compiti si possono svolgere comodamente dal programma ERP aziendale.

A cosa serve un software ERP

ERP è un acronimo e sta per Enterprise Resource Planning; si tratta di software che riuniscono in un singolo ambiente le diverse funzioni svolte quotidianamente in azienda. I primi software ERP disponibili sul mercato erano ampi apparati, progettati quasi esclusivamente per l’utilizzo all’interno di grandi realtà aziendali. Nel corso degli anni le cose sono profondamente cambiate e oggi molti software gestionali sono pensati per essere più versatili e personalizzabili. In questo modo anche la piccola realtà può giovarsi dell’utilizzo di programmi avanzati, che offrono una serie di interessanti vantaggi. Affidabilità e semplicità di utilizzo sono i punti chiave di un ERP di ultima generazione, caratteristiche che spesso mancavano ai prodotti vecchi e ormai entrati in disuso. Implementando anche la parte contabile e la gestione della fatturazione elettronica ogni ambito aziendale è compreso nel medesimo ambiente. L’attività quotidiana è resa più semplice e veloce, a prova di errore.

Integrare le diverse funzioni in un unico ambiente

Questo è uno dei principali vantaggi offerti da un software gestionale di ultima generazione. Perché permette di gestire tutti i dati che entrane in azienda in modo più veloce e integrando anche alcune automazioni. Allo stesso modo anche avere a disposizione una singola interfaccia, per qualsiasi utente all’interno dell’impresa, è un ulteriore vantaggio. Soprattutto considerando le interfacce avanzate oggi disponibili, chiare e intuitive, semplici da utilizzare già al primo impatto. Dimentichiamoci dei corsi del passato, necessari anche solo per apprendere l’utilizzo di un solo ambito dei vecchi software gestionali. Un vantaggio ulteriore è offerto poi dalla possibilità di sfruttare il cloud, ossia un ambiente esterno all’azienda, ma sicuro e facile da utilizzare. Cosa che consente anche di implementare soluzioni di smart working e di lavoro al di fuori dello spazio ufficio.