5 caratteristiche di un presentazione aziendale efficace

Inviare una presentazione aziendale è un’attività di marketing che ha l’obiettivo di mostrare o raccontare a qualcuno un proprio servizio o prodotto.

Potrebbe essere la primissima occasione di contatto con il soggetto a cui ci si vuole presentare, oppure potrebbe essere una consegna/invio che segue un primo incontro di persona.

Come deve essere una presentazione aziendale per essere efficace?

Intanto definiamo cosa significa efficace: una presentazione aziendale è efficace quando fa breccia nell’attenzione di chi la riceve.

Non è detto che debba convincere subito ad acquistare o a provare uno sei servizi offerti; però deve riuscire ad incuriosire, ad attirare e stuzzicare l’attenzione dell’altra parte.

Se non lo fa, può essere una presentazione aziendale bellissima e ben fatta, magari costosissima, ma non serve a niente, sono soldi buttati.

Una presentazione aziendale efficace ha queste 5 caratteristiche:

è distintiva è utile è mirata è elegante è desiderabile.

1. è distintiva

Una presentazione aziendale è distintiva quando sa rendere unico chi la presenza, quando gli permette di distinguersi. Ovvero quando, mettendola in confronto o accanto a tante altre, si nota: è diversa. Non necessariamente più bella, ma più interessante, più intensa, più intrigante.

Distinguersi significa conoscere quello che fa la concorrenza e fare diversamente, rischiando… rischiando di batterla però!

Ci si può distinguere:

nel formato

nella modalità di invio

nell’approccio visivo

nel copy, nel lessico

nel contenuto.

O anche su tutti questi temi contemporaneamente, anzi.

Distinguersi su tutto è proprio la soluzione ideale.

2. è utile

Una presentazione aziendale è utile quando serve a qualcuno e/o a qualcosa.

Nella presentazione della propria azienda occorre dare prova di essere utili: per esempio, l’ideale è insegnare qualcosa che i competitor cercano (chissà come e perché) di tenere segreto o celato o fumoso.

Ma ancora: essere utili significa precisare gli elementi che distinguono la propria offerta in modo da renderne evidenti i vantaggi per i clienti e per chi sceglie quei servizi/prodotti.

Oppure, essere utili significa formare, aiutare ad usare il prodotto/servizio in modo alternativo rispetto a quanto ci si aspetta o a trarne maggiori vantaggi con un utilizzo più appropriato.

3. è mirata

Una presentazione aziendale è mirata quando tocca le corde di chi la riceve ed è orientata ad un target alla volta.

Pensare di creare una presentazione che vada bene per tutti i settori, per tutti i clienti e i servizi è obsoleto, superato, inutile e controproducente.

Il primo obiettivo, l’abbiamo detto, è colpire chi la riceve insegnando qualcosa. Parlare ad una platea di persone significa sparare nel mucchio e magari colpire qualcuno, ma sprecare risorse.

Parlare ad uno o a pochissimi interlocutori è un’occasione per far arrivare il proprio messaggio più a fondo e convincere di più e meglio, spendendo meno energie.

La chiave qui, ovviamente, è scegliere il target correttamente, profilando i destinatari in base alle proprie aspettative. Più tempo si investe nella comprensione delle caratteristiche del targte a cui ci si rivolge, più è facile convertire.

4. è elegante

Una presentazione aziendale è elegante quando è piacevole, adeguata, posata, misurata.

Una presentazione aziendale è efficace quando è intrigante senza essere complicata; quando è semplice senza essere banale e semplicistica; quando è orientata a promuovere un servizio senza essere autoreferenziale o propagandistica.

La misura e il pregio sono gli elementi che devono guidare le scelte per qualsiasi prodotto o servizio, per qualsiasi prezzo.

5. è desiderabile

Una presentazione aziendale è desiderabile quando trasmette a chi la riceve l’idea di essere la soluzione al suo problema, la strada più breve per arrivare dove desidera, lo strumento per il successo, per la qualità, per la popolarità… insomma per quelli che sono i desideri del potenziale cliente.

Una presentazione aziendale efficace è quella che arriva su una scrivania o in una casella e-mail con un supporto curato che è anche insolito e intrigante; che ha il pregio di raccontare qualcosa di utile e interessante che fa, anche, trasparire un valore e un pregio che possono diventare valore e pregio per chi la riceve.