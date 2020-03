Opinioni e recensioni su TradeApp: cosa c’è veramente da sapere su questo broker

TradeApp è un broker forex che si sta ampiamente sviluppando nell’ultimo periodo; quando si parla di broker forex ci si riferisce ad un mediatore che acquista e valuta per conto di un cliente il cui compito è quello di gestire le sue finanze potendo accedere al mercato 24 ore su 24 possedendo le competenze professionali adatte a svolgere questo tipo di operazioni. Questo tipo di attività fanno testo al cosiddetto trading online che permette la compravendita di azioni e strumenti finanziari tramite internet.

TradeApp rientra tra i broker forex che si occupa di trading CFD; quando si parla di trading di CFD ci si riferisce ad una forma di negoziazione al rialzo e al ribasso che agisce su diversi tipi di asset: azioni, coppie valutarie, criptovalute e materie prime. Vediamo nello specifico di cosa di occupa il broker forex e come si comporta sul mercato azionario.

Il broker TradeApp e la sua regolamentazione

Il broker TradeApp nasce a Cipro ed è autorizzato dalla CySec (Cyprus Security and Exchange Commission); esso propone ai suoi clienti una vasta gamma di azioni tramite le quali fare trading online e si tratta di una piattaforma che permette di fare esclusivamente trading online grazie alle numerose funzioni e alla struttura della sua piattaforma completa e accurata.

Nel portafoglio di questo broker ci sono 130 strumenti di trading ed inoltre questa piattaforma permette di negoziare CFD su metalli preziosi. Ma prima di approfondire la questione inerente agli strumenti di cui dispone questa piattaforma di trading è necessario comprendere i termini della sua regolamentazione.

Questo aspetto è fondamentale per comprendere se una piattaforma sia o meno affidabile e per questo motivo è necessario considerare diversi fattori. Prima di tutto è necessario considerare se la piattaforma sia o meno conforme a determinati parametri standard e se soprattutto rispetti alcuni requisiti predisposti dalle autorità finanziarie.

A tal proposito è possibile dire che TradeApp è in regola poiché appartiene al gruppo Depaho Ltd. Si tratta di una società greca regolamentata dalle autorità cipriota assolutamente in linea con i parametri finanziari da dover rispettare.

Inoltre TradeApp è in linea con le norme predisposte dal Mifid che si occupa di regolamentare le attività degli operatori finanziari che forniscono servizi ai privati. Ma ancora, TradeApp assicura totale tutela dei dati dei suoi clienti attenendosi ad un sistema di rispetto della privacy dei suoi utenti assicurando così attività finanziare sicure.

Gli strumenti che TradeApp mette a disposizione dei trader

La piattaforma mette a disposizione dei trader una serie di servizi e prodotti davvero eccellenti; oltre 130 strumenti sono presenti sulla piattaforma, dal mercato delle valute a quello delle criptovalute, dai mercati azionari a quelli delle materie prime.

Oltre a ciò, questa piattaforma di trading online offre ai suoi trader e clienti una serie di servizi e strumenti di ampio utilizzo come una sezione di notizie e informazioni costantemente aggiornate suoi mercati finanziari; questa opzione consente ai trader di consultare una serie di notizie che permette loro di avere sempre sotto controllo l’evolversi del mercato azionario potendo così gestire al meglio gli investimenti.

La caratteristica principale di TradeApp sta nel fatto che questo tipo di servizio è totalmente gratuito a differenza di molte altre piattaforme che generano questa opzione solo a pagamento; quindi grazie a questa possibilità offerta gratuitamente sulla piattaforma TradeApp si potrà essere costantemente aggiornati con notizie veritiere e sicure e si risparmierà notevole tempo poiché non sarà necessario navigare in rete per trovare le informazioni finanziare di cui si ha bisogno. Dunque uno dei punti di forza di TradeApp sta nel fatto di proporre ai trader una serie di nozioni essenziali all’interno di un unico contenitore rendendole fruibili gratuitamente.

Inoltre questo broker viene percepito dai suoi trader come uno strumento davvero professionale che si prende cura degli investimenti dei suoi clienti in modo costante e attento; per questo motivo la tutela degli interessi dei suo investitori è fondamentale al punto che TradeApp mette a disposizione di ogni utente un servizio di assistenza personale.

In questo senso ciascun investitore possiede un proprio tutor che si occupa di fornire assistenza costante, consigli e informazioni molto utili ed inoltre TradeApp mette a disposizione dei suoi clienti dei corsi sia per principianti sia per esperti utili per condurre la miglior esperienza finanziaria.

I vari conti proposti da TradeApp

TradeApp offre la possibilità ai suoi clienti di scegliere tra una vasta gamma di conti online ciascuno dei quali presenta specifiche opzioni in grado di soddisfare le esigente di ogni tipo di trader o semplice utente.

Si distinguono i conti: Starter, Silver, Gold, Gold Plus, Ninja.

Il conto Starter richiede un capitale di conto di 250-1000 euro e offre ai suoi clienti: una formazione gratuita, un account manager personale, un agente personale del servizio clienti ed un trading insider. Inoltre è previsto on uno sconto sul prezzo e sul rollover del 10%.

richiede un capitale di conto di 250-1000 euro e offre ai suoi clienti: una formazione gratuita, un account manager personale, un agente personale del servizio clienti ed un trading insider. Inoltre è previsto on uno sconto sul prezzo e sul rollover del 10%. Il conto Silver è disponibile per un capitale di 1000-2000 euro con uno sconto sul prezzo e sul rollover del 15%.

è disponibile per un capitale di 1000-2000 euro con uno sconto sul prezzo e sul rollover del 15%. Il conto Gold è disponibile per un capitale di 2000-5000 euro con uno sconto sul prezzo e sul rollover del 25%.

è disponibile per un capitale di 2000-5000 euro con uno sconto sul prezzo e sul rollover del 25%. Il conto Gold Plus invece è disponibile per un capitale di 5000-10000 euro con uno sconto del 35 %.

invece è disponibile per un capitale di 5000-10000 euro con uno sconto del 35 %. Il conto Ninja è disponibile rispettivamente con uno sconto del 245% con la messa a disposizione di un capitale superiore a 10000 euro.

Le opzioni di investimento

Un’ottima prerogativa dei servizi offerti da questa piattaforma consiste nella grande quantità di asset che è in grado di offrire ai suoi clienti; una grande quantità di opzioni di investimento sono presenti su questa piattaforma il che la rende maggiormente affidabile e efficiente.

Si è detto che TradeApp mette a disposizione dei suoi clienti oltre 130 strumenti finanziari di cui molti asset vengono forniti mediante CFD ovvero contratti per differenza che permettono anche a coloro che non dispongono di grossi capitali di poter investire su questa piattaforma godendo di tutti i suoi vantaggi.

Inoltre tra le principali opzioni di investimento ci sono: azioni delle più grandi comunità internazionali, possibilità di investire in criptovalute, materie prime, ETF, indici e commodities e coppie di valute.

Le altre opinioni su TradeApp presenti sul web

Prima di procedere con l’uso di una piattaforma come TradeApp è necessario reperire le giuste informazioni e per fare ciò è possibile leggere alcune delle recensioni presenti sul alcuni siti specializzati in materia.

Sul sito Qualebroker è possibile reperire alcune opinioni e recensioni sulla piattaforma di trading da parte degli utenti che ne fanno attualmente uso.

La maggior parte delle opinioni rilasciate su TradeApp convengono sul fatto che esso sia uno strumento di trading all’avanguardia e attento alle esigenze di ogni cliente, in grado di fornire una vasta gamma di opzioni di investimento in modo sicuro e accertato.

Il rispetto della privacy dei clienti e i fattori di regolamentazione che caratterizzano questa piattaforma fanno in modo che qualsiasi investitore si senta al sicuro e tutelato all’interno di questo contesto.

Per tali motivi si consiglia a tutti coloro che desiderano intraprendere attività nel settore finanziario online di provare alcune delle opzioni messe a disposizione da TradeApp che si preoccupa di offrire una serie di asset e strumenti adatti ad ogni tipologia di investitore, dal più al meno esperto.

In questo modo anche coloro che non hanno alcuna dimestichezza con questo genere di operazioni potranno iniziare un percorso nel mondo della finanza e degli investimenti seguendo le semplici e accurate direttive proposte dal gruppo.

Avviso di rischio: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente. Il 66% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD. È necessario sapere come funzionano i CFD e valutare se ci si può permettere il rischio di perdere il proprio denaro. Gli autori del contenuto ed i proprietari del sito declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati, danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall’uso e/o dalla divulgazione delle informazioni contenute in questo sito.