Ristrutturare casa prima di venderla: conviene?

Se si deve vendere casa, spesso si ha un dubbio: ci si chiede, infatti, se è meglio ristrutturare l’appartamento per aumentare il suo valore e per evitare che poi sia il compratore a dover intervenire, una situazione che spesso tende a scoraggiare l’acquisto oppure se non vale la pena procedere con questa operazione. Sicuramente, una casa ormai datata e con tanti interventi da fare, ha meno probabilità di trovare il suo posto nel mercato e difficilmente potrà essere venduta a prezzo pieno.

Non bisogna dimenticare, però, che la ristrutturazione di una casa permette anche di migliorare lo stato energetico dell’immobile, una condizione che viene valutata positivamente da chi deve comprare casa.

Le agevolazioni che rendono conveniente ristrutturare casa prima di venderla

Attualmente, sono diverse le agevolazioni che permettono di ristrutturare casa e di ottenere così anche un notevole risparmio. Infatti, usufruendo dello sconto in fattura 50% per le ristrutturazioni, è sicuramente conveniente vendere una casa finita e si potrà anche immetterla sul mercato a un prezzo maggiore. Grazie a questo sconto, il cliente potrà risparmiare metà della cifra spesa per la ristrutturazione in modo immediato, dato che l’importo viene dato direttamente al fornitore.

La detrazione fiscale del 50%, ad esempio, fa parte di una serie di misure che sono state introdotte dall’articolo 121 del Decreto Rilancio e che hanno reso più facili ed accessibili le ristrutturazioni edilizie. Ecco perché oggi scegliere di rimodernare la propria casa prima di proporla sul mercato è una soluzione molto vantaggiosa.

Anche per gli acquirenti, comprare una casa appena ristrutturata e rimessa a nuovo è un’ottima soluzione perché consente di avere un immobile in buone condizioni a un prezzo più basso rispetto a uno nuovo e senza necessità di eseguire ulteriori interventi dopo il suo acquisto. Tuttavia, se si esegue una ristrutturazione dell’immobile, ma in quel momento il mercato non sembra essere favorevole, una soluzione è quella di effettuare i lavori usufruendo dell’agevolazione e aspettare che il mercato immobiliare, che ha un andamento ciclico, torni a registrare una risalita dei prezzi. Un’alternativa da valutare, è anche quella di mettere in affitto l’immobile avendo cura, però, di individuare la formula migliore.

Budget ridotto: le soluzioni per ottimizzare un appartamento

Se si desidera vendere casa, ma anche con le agevolazioni non si dispone del budget necessario, allora è bene valutare altre strade per migliorare lo stato di una casa. Ad esempio, è possibile comunque dare una tinteggiata alle pareti, cambiare i sanitari in un bagno con un modello più moderno, sostituire pavimentazioni e piastrelle, creare un open space e abbattere i muri non portanti per creare un ambiente grande e luminoso, solo per fare qualche esempio. Se si vende la casa con l’arredo, è bene sostituire anche questo optando per mobili moderni e complementi che insieme possano creare un effetto gradevole agli occhi dell’acquirente. Anche se si eseguono solo gli interventi essenziali, quindi, è possibile mettere sul mercato la propria casa a un prezzo onesto e in linea con le proprie esigenze.