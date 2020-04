AvaTrade Italia: un broker online altamente affidabile

AvaTrade è un’azienda leader nel trading online, pluripremiata e già scelta da oltre 200.000 clienti nel mondo.

Fondata nel 2006 da professionisti della finanza e da esperti di tecnologie digitali, offre ai suoi clienti servizi di trading su una vasta gamma di mercati tra cui il forex, le materie prime (commodities), gli indici, le azioni, gli ETF, le criptovalute (Bitcoin e analoghi) e i titoli di stato. Il volume di scambi che si svolge sulle piattaforme AvaTrade è altissimo: si parla di oltre 2 miliardi di transazioni al mese per un importo totale di trading superiore a 60 miliardi di dollari mensili. AvaTrade ha sede a Dublino, ma uffici e sedi in varie città del mondo, inclusa Milano, ed è perciò il partner ideale per chi cerca un broker italiano.

La visione di AvaTrade

L’obiettivo dell’azienda è di promuovere e semplificare il trading online sia per chi muove i primi passi questo mondo che per i trader più navigati. Tutti gli sforzi nella ricerca e nello sviluppo degli strumenti digitali messi a punto sono volti a fare in modo che i clienti possano investire, scambiare e trarre profitti in un ambiente user-friendly, sicuro e affidabile, potendo contare sull’assistenza di uno staff di prim’ordine, sia dal punto di vista delle conoscenze che da quello dell’integrità morale. Il supporto multilingue disponibile è disponibile h24 ore al giorno e all’ampia gamma di piattaforme e servizi che offre ai clienti.

Principali strumenti di trading AvaTrade

Tutte le piattaforme e le applicazioni mobili offerte da AvaTrade sono di ultima generazione, curate nei minimi dettagli e rodate da anni di esperienza e feedback. Citiamo le più importanti.

MetaTrader 4: È la piattaforma di trading più popolare al mondo, sviluppata da MetaQuotes Software e rilasciata nel 2005 e attualmente usata da molti dei più importanti broker online. Avatrade la rende gratuitamente disponibile per il download su desktop o su dispositivi mobili oppure in versione web-based (ovvero da aprire direttamente sul browser). MetaTrader in sostanza offre un canale di comunicazione tra i sistemi di trading valutario e il dispositivo elettronico scelto dal trader.

AvaTradeGO è un’applicazione per smartphone e tablet (sia per sistemi operativi iOS che Android) ideale per chi vuole sempre avere il polso della situazione dei suoi investimenti ovunque si trova, a casa o in viaggio, in ufficio o in vacanza. Il software impiega la funzionalità AvaProtect, che offre un rimborso sulle posizioni in perdita: acquistando questa “assicurazione” quando si esegue un’operazione si può investire senza preoccupazioni (il rischio viene rimosso durante il periodo protetto).

AvaOptions: È un’innovativa piattaforma che assiste il cliente nel trading delle opzioni vanilla, ovvero le opzioni ordinarie, quelle del tipo più comune in cui l’investitore paga per contratto, poi trae un profitto o subirà una perdita proporzionale al numero di punti di differenza tra il livello di scadenza e lo strike price.

DupliTradeTM è una piattaforma di social trading, in cui l’utente può sfruttare l’ausilio alla comunicazione fornito dal web, condividendo opinioni, decisioni e operazioni finanziarie svolte con altri investitori o discutendo delle varie opinioni su appositi forum.