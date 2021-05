In questo momento, quando si parla di società Benefit, ci si riferisce soprattutto alle aziende di grandi dimensioni che decidono di finanziare attività di interesse pubblico mediante un bilanciamento tra l’interesse per il profitto e quello per la collettività. Le B-corp possono essere sia società à a scopo di lucro (società semplici come, Snc o Sas, oppure società per azioni, come Spa o Srl o), ma anche società a scopo mutualistico come le cooperative. Dunque, le società Benefit, non costituiscono un genere autonomo, ma appartengono alle categorie tradizionali descritte nel nostro Codice civile. Al momento, la loro costituzione non comporta nessun vantaggio in termini fiscali, contributivi o agevolativi. Quindi, ciò che spinge il responsabile di un’azienda a diventare una B-corp, è soltanto la volontà di destinare parte degli utili societari alla comunità.